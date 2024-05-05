'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?'ın kadrosuna sürpriz bir isim dâhil oluyor

'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?'ın kadrosuna sürpriz bir isim dâhil oluyor

'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?'ın kadrosuna sürpriz bir isim dâhil oluyor SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?'ın kadrosuna başarılı oyuncu Yasemin Kay Allen dâhil oldu. Fenomen diziye, 12'nci bölümden itibaren dâhil olacak Allen; özgür ruhlu ve aynı zamanda iş dünyasında cesur adımlarıyla tanınan 'Dora Ersoy' karakterine hayat verecek

Habertürk Giriş: 05.05.2024 - 17:27 Güncelleme: 05.05.2024 - 17:32 facebook

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