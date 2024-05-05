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        Haberler Televizyon 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?'ın kadrosuna sürpriz bir isim dâhil oluyor

        'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?'ın kadrosuna sürpriz bir isim dâhil oluyor

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?'ın kadrosuna başarılı oyuncu Yasemin Kay Allen dâhil oldu. Fenomen diziye, 12'nci bölümden itibaren dâhil olacak Allen; özgür ruhlu ve aynı zamanda iş dünyasında cesur adımlarıyla tanınan 'Dora Ersoy' karakterine hayat verecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.05.2024 - 17:27 Güncelleme: 05.05.2024 - 17:32
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        'Bahar'ın kadrosuna sürpriz bir isim dâhil oluyor
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        SHOW TV’nin MF Yapım imzalı dizisi ‘Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?’ın kadrosuna başarılı oyuncu Yasemin Kay Allen dâhil oldu. Fenomen diziye, 12'nci bölümden itibaren dâhil olacak Allen; özgür ruhlu ve aynı zamanda iş dünyasında cesur adımlarıyla tanınan 'Dora Ersoy' karakterine hayat verecek.

        Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu Ayça Üzüm’ün kaleme aldığı, MF Yapım imzalı dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Uygar Özçelik ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

        Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?' adlı dizi yeni bölümüyle salı saat 20.00’de SHOW TV’de.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?
        #Yasemin Kay Allen
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