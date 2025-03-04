Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Bahar yeni bölüm izle: Show TV ile Bahar 37.bölüm canlı izle

        Bahar yeni bölüm izle: Show TV ile Bahar 37.bölüm canlı izle

        Show TV'nin sevilen dizisi Bahar yeni bölüm bu akşam izleyiciyle buluşacak. Başrollerini Demet Evgar ve Buğra Gülsoy gibi ünlü oyuncuların paylaştığı dizide bu hafta Seren'in doğum sancıları başladığında, jinekologların kongre nedeniyle hastanede olmaması işleri daha da zorlaştırıyor. Bahar meslek hayatındaki ilk doğumu gerçekleştirmek zorunda kalır ve Evren'in desteğiyle doğumu yönetmeye karar verir. İşte Bahar canlı izle seçeneği ve yeni bölüm özeti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2025 - 07:45 Güncelleme: 04.03.2025 - 07:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Show TV'nin büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Bahar 4 Mart Salı akşamı yeni bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt'un üstlendiği MF Yapım imzalı dizinin son bölümünde heyecan doruktadır. İşte, 4 Mart 2025 Show TV Bahar son bölüm full HD izle, tek parça, kesintisiz…

        2

        BAHAR İZLE

        4 Mart Salı akşamı ekrana gelecek olan Bahar dizisinin 37. Bölümünü Show TV üzerinden full HD, tek parça ve kesintisiz olarak izleyebilirsiniz.

        BAHAR SON BÖLÜM İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        SHOW TV CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYINIZ

        BAHAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

        Yeni bölümde Bahar’ın torunlarının doğumu sırasında yaşadığı büyük gerilim ve duygusal anlar yaşanacak.

        Seren’in doğum sancıları başladığında, jinekologların kongre nedeniyle hastanede olmaması işleri daha da zorlaştırır.

        3

        Tam bu esnada, doğumu yönetmesi beklenen Rengin’in ani bir rahatsızlık geçirerek ameliyatı üstlenemeyecek duruma gelmesi, hastanede büyük bir krize yol açar. Tüm gözler, henüz bu kadar büyük bir sorumluluk üstlenmemiş olan Bahar’a çevrilir. Aziz Uras’ın tüm itirazlarına ve tereddütlerine rağmen, başka bir seçenek kalmaz. Bahar, meslek hayatındaki ilk doğumunu gerçekleştirmek zorundadır! Evren’in desteğiyle, oldukça riskli bir doğumu yönetmeye karar verir. Sadece tıbbi yetkinliğini değil, aynı zamanda cesaretini de ortaya koymak zorunda kalırken, bu süreç onu Aziz Uras’la doğrudan karşı karşıya getirecektir. Öte yandan hastanenin başka bir köşesinde Leyla, kritik bir ameliyatın ortasında yaşam mücadelesi verirken, doğumu bitiren Bahar, Seren’in çığlığıyla irkilir; “Bahar bebeklerim yaşıyor mu!?”

        4
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sağanak yağmur, fırtına ve toz uyarısı
        Sağanak yağmur, fırtına ve toz uyarısı
        Emekli maaşlarına milli gelir ayarı
        Emekli maaşlarına milli gelir ayarı
        Trump, Ukrayna'ya askeri yardımları durdurdu
        Trump, Ukrayna'ya askeri yardımları durdurdu
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Trump, Çin'e tarife oranını ikiye katladı
        Trump, Çin'e tarife oranını ikiye katladı
        WE Soda, ABD’li Genesis Alkali’yi satın aldı
        WE Soda, ABD’li Genesis Alkali’yi satın aldı
        Sırrı Süreyya Önder'den açıklamalar
        Sırrı Süreyya Önder'den açıklamalar
        Beykoz Belediye Başkanı Köseler tutuklandı
        Beykoz Belediye Başkanı Köseler tutuklandı
        Dijital miras nasıl bırakılır?
        Dijital miras nasıl bırakılır?
        Şanlıurfa'da feci kaza! 4 ölü
        Şanlıurfa'da feci kaza! 4 ölü
        7 kişiyi öldürdü, suçunu kabul etti
        7 kişiyi öldürdü, suçunu kabul etti
        Avrupa'nın en golcü hücum üçlüleri!
        Avrupa'nın en golcü hücum üçlüleri!
        İstanbul Üniversitesi'nden diploma açıklaması
        İstanbul Üniversitesi'nden diploma açıklaması
        Eski Hollywood ihtişamı geri döndü! Oscar'dan kareler...
        Eski Hollywood ihtişamı geri döndü! Oscar'dan kareler...
        Kaybolan kadın Belgrad ormanında aranıyor
        Kaybolan kadın Belgrad ormanında aranıyor
        Özcan Deniz hakkında soruşturma
        Özcan Deniz hakkında soruşturma
        İstanbul'da vahşet! Ailesini katletti!
        İstanbul'da vahşet! Ailesini katletti!
        Ankara’da “sahipsiz hayvanlar” için kararlar alındı
        Ankara’da “sahipsiz hayvanlar” için kararlar alındı
        Kaderi değişebilir
        Kaderi değişebilir
        İstenen ceza belli oldu
        İstenen ceza belli oldu