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        Haberler Televizyon 'Bahar', zirvenin tek sahibi

        'Bahar', zirvenin tek sahibi

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?', dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle de milyonları ekrana kilitledi ve reyting sıralamasında tüm kategorilerde adını zirveye yazdırdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2024 - 12:31 Güncelleme: 16.10.2024 - 12:39
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        Zirvenin tek sahibi
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        SHOW TV’nin MF Yapım imzalı, sevilen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?', dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle de milyonları ekrana kilitledi ve reyting sıralamasında tüm kategorilerde adını zirveye yazdırdı.

        ‘Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?’ın 20'nci bölümü; tüm kategorilerde birinci oldu.

        ABC1 20+ Grubu'nda... 8.21 izlenme oranı / 21.31 izlenme payı.

        AB’de... 7.66 izlenme oranı / 22.47 izlenme payı.

        Total’de... 6.16 izlenme oranı / 17.28 izlenme payı.

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        Her hafta olduğu gibi bu hafta da sosyal medyada da 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın? fırtınası esti. İzleyicilerin birbirinden güzel yorumlar yağdırdığı 'Bahar' etiketi, 5 saat 45 dakika boyunca gündem konusu olurken; Bahar’ı hastaneden gönderme planlarıyla çok konuşulan Süreyya, 3 saat 20 dakika boyunca TT listesinde yer aldı. Seren, hamileliğini ailesine açıkladıktan sonra sınandığı zorlu olaylarla 2 saat 5 dakika boyunca; Rengin karakteri ise Bahar’la yaşadığı yüzleşmeden ve verdiği kararlardan sonra 1 saat 55 dakika boyunca gündem konusu oldu.

        Neslihan Yeşilyurt'un yönettiği; Ayça Üzüm ile Nergiz Herdem İnce'nin senaryosunu yazdığı 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Büşra Pekin, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Elçin Afacan, Nizam Namidar, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı diziye, Nihal Yalçın da Efsun karakteriyle dâhil oldu.

        'BAHAR: KALBİNİ DİNLEMEYE VAR MISIN?’IN 20'NCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Rengin’in Bahar’ın evini alması aile içinde bütün dengeleri altüst etti, Seren ailesine hamile olduğunu açıkladı ve babasının rahatsızlanmasına sebep oldu. Apar topar hastaneye kaldırılan Rıza’nın ardından hastaneye giden Bahar, kimseye aldırmadan Evren’e sarıldı. Bahar’ın yine en büyük destekçisi Evren oldu.

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        Rengin, Bahar’ın evini satın aldı;

        Kargaşanın ardından birbirlerine giren Umay ve Parla’yı ayırmaya çalışan Rengin, yanlışlıkla Umay’ın kafasını vurmasına neden oldu. Bunu duyan ve çileden çıkan Bahar, 25 yılını verdiği evi yıkıp dökerken Rengin’le yüzleşti. Bunun üzerine Bahar’ı şikayet eden Rengin, Bahar’ın tutuklanmasına sebep oldu. Bahar, hastanede herkesin önünde tutuklanırken, Süreyya da bu durumu Bahar’ı hastaneden gönderme planları için kullandı ve Bahar hakkında bir şikayet dilekçesi yazarak vakıf başkanına bizzat iletti.

        Evren, Bahar’ın yaralarını sardı;

        Yavuzoğlu ailesinin tüm karmaşasına şahit olan Efsun ise kızı Seren ile konuştu ve Aziz Uras’la evlilik planları için uyardı. Bugüne kadar her şeyin önüne mesleğini koyan Seren’in hamileliğinin kariyerini etkileyeceğini söyleyerek bebekleri aldırmasını istedi. Evren, Bahar’ı nezarethanede de yalnız bırakmadı. Bir türlü Evren’i sevdiğini söyleyemeyen Bahar’a ise nezarethanede tanıştığı kadınlar yardımcı oldu ve cesaretlendirdi.

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        Evren, Bahar’ı nezarethanede de yalnız bırakmadı;

        Rengin, Timur’un onunla Bahar’ın evinde yaşaması koşuluyla şikayetini geri çekerken; nezarethaneden çıkan ve hastaneye gelen Bahar, Süreyya’dan kurulun kendisi için toplanacağını öğrendi. Evren ve Timur, hastaneye gelen bir yaralının tedavisi için yine karşı karşıya gelirken; Bahar bu tartışmaya son noktayı koymak için Süreyya’yı çağırdı. Hastaya müdahale eden Süreyya’nın Evren’e olan yakın temasını gören Bahar’ın aklında ilk soru işaretleri oluştu. Evren, tedavisinden sonra kendine gelen hastaya “Haber vermemizi istediğin bir yakının var mı?” diye sordu ve aldığı “Evren Yalkın” cevabıyla şok oldu. Süreyya’nın şikayetinden sonra açığa alındığını öğrenen Bahar, büyük hayal kırıklığına uğrarken soluğu Evren’in yanında aldı. Bu esnada hastanın tehlikede olduğunu fark eden Evren, onu korumak için silahın önüne atladı. Gözlerinin önünde Evren’in vurulduğunu gören Bahar, korku içinde Evren’in yanına koştu ve ona “Seni seviyorum” dedi. Evren’in silahlı saldırıdan kurtulup kurtulamayacağı ise büyük merak konusu oldu.

        İşte geceye damga vuran final sahnesi;

        Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan “Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?” her salı saat 20.00’de SHOW TV’de!

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Bahar
        #demet evgar
        #buğra gülsoy
        #Mehmet Yılmaz Ak
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