Bahçeli'den Akşener'e: Dön evine bitsin bu çile

Trump'tan damadının babasına ve 25 kişiye daha özel af

HABERTURK.COM / Ajanslar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde düzenlenen İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

"Cumhur İttifakı'nı kararlılıkla devam ettireceğiz. Denizden geçtik, derede boğulmayacağız" diyen Bahçeli, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in "masa" önerisine ilişkin olarak da "Bizim nazarımızda masa kurma teklifi ciddiyetsiz ve itibarsız bir tekliftir" dedi. Bahçeli, "Bir kez daha diyorum. Dön evine, bitsin bu çile" çağrısında bulundu.

AİHM'in Selahattin Demirtaş ile ilgili kararına tepki gösteren Bahçeli, "Tanımıyoruz, takmıyoruz, milli vicdanda hükümsüz olduğunu da buradan haykırıyoruz" dedi.

Bahçeli, HDP'nin kapatılması gerektiğine yönelik çağrısını yineleyerek, "HDP açılmamak üzere kapatılsın dedik, bu kararımızın arkasındayız. Hazine yardımlarının terör örgütüne gitmesini istemiyoruz" ifadelerini kullandı.