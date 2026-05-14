        Bahçeli, Rahmi Koç ile Ali Koç'u kabul etti | Son dakika haberleri

        Bahçeli, Rahmi Koç ile Ali Koç'u kabul etti

        MHP lideri Devlet Bahçeli, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç ile bir araya geldi. Rahmi Koç ve Ali Koç, CHP lideri Özel ve İYİ Parti lideri Dervişoğlu ile de görüştü

        Habertürk / DHA
        Giriş: 14 Mayıs 2026 - 17:45 Güncelleme:
        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç ile bir araya geldi.

        DHA'nın haberine göre partinin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Koç Holding Şeref Başkanı Sayın Rahmi Koç ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Ali Koç, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret ederek Koç Topluluğu’nun 100'üncü yılı münasebetiyle düzenlenecek etkinliğe ilişkin davetiyelerini takdim etmişlerdir. Nazik ziyaretleri ve davetleri dolayısıyla kendilerine teşekkür ederiz" denildi.

        ÖZEL VE DERVİŞOĞLU İLE DE BİR ARAYA GELDİLER

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel de, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç ve beraberindeki heyeti kabul etti.

        Partiden yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç ve beraberindeki heyet ile CHP Genel Merkezi’ndeki makamında bir araya geldi. Koç ailesi, CHP lideri Özel’i Koç Topluluğu’nun 100'üncü yılı dolayısıyla düzenlenecek etkinliğe davet etti. Görüşmede CHP lideri Özel’e, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke eşlik etti" denildi.

        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da, Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Rahmi Koç ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç ile bir araya geldi. İYİ Parti Genel Merkezi'ndeki görüşmede İYİ Parti Genel Sekreteri Osman Ertürk Özel ile İYİ Parti Balıkesir Milletvekili ve Ekonomi Politikaları Başkanı Burak Dalgın da yer aldı.

        "Kazakistan ile ticaret hacmimiz 10 milyar dolara yaklaştı"
        İthal altını ocaklarda erittiler
        Arsa tartışmasında yeğeni olan kadını öldürdü!
        Abdülkerim Bardakcı'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Çatıya yıldırım düştü! Yaralılar var!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türk Dünyası' makalesi
        Yargıtay, Hande Çinkitaş kararının gerekçelerini açıkladı! Kan donduran ayrıntılar...
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        MSB'den deniz yetki alanları kanun çalışması açıklaması
        Etimesgut Havalimanı'nda yoğun çalışma
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        Fenerbahçe'den Salah bombası!
        Evliliklerinin 10'uncu yılını kutladı
        Ronaldo'dan yeni medya yatırımı
        Elon Musk'ın bu konuda da fikri var
        Bozkırın ortasında saklı cennet!
        Cannes'da boy gösterdiler
        'Hiyerarşi' krizi
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi: Tayvan kritik konu
        Zirvede 104 hafta!
