Bahçeli, Rahmi Koç ile Ali Koç'u kabul etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç ile bir araya geldi.

DHA'nın haberine göre partinin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Koç Holding Şeref Başkanı Sayın Rahmi Koç ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Ali Koç, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret ederek Koç Topluluğu’nun 100'üncü yılı münasebetiyle düzenlenecek etkinliğe ilişkin davetiyelerini takdim etmişlerdir. Nazik ziyaretleri ve davetleri dolayısıyla kendilerine teşekkür ederiz" denildi.

ÖZEL VE DERVİŞOĞLU İLE DE BİR ARAYA GELDİLER

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Partiden yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç ve beraberindeki heyet ile CHP Genel Merkezi’ndeki makamında bir araya geldi. Koç ailesi, CHP lideri Özel’i Koç Topluluğu’nun 100'üncü yılı dolayısıyla düzenlenecek etkinliğe davet etti. Görüşmede CHP lideri Özel’e, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke eşlik etti" denildi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da, Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Rahmi Koç ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç ile bir araya geldi. İYİ Parti Genel Merkezi'ndeki görüşmede İYİ Parti Genel Sekreteri Osman Ertürk Özel ile İYİ Parti Balıkesir Milletvekili ve Ekonomi Politikaları Başkanı Burak Dalgın da yer aldı.