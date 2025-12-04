Bahçeşehir Koleji: 85 - Neptunas Klaipeda: 100 | MAÇ SONUCU
Eurocup A Grubu'nun 9. haftasında Bahçeşehir Koleji, sahasında karşılaştığı Litvanya ekibi Neptunas Klaipeda'ya 100-85 mağlup oldu.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Jakub Zamojski, Robert Vyklicky, Gentian Cici
Bahçeşehir Koleji: Tyler Cavanaugh 11, Malachi Flynn 10, Hunter Hale 10, Matt Mitchell 7, Trevion Williams 6, Kenan Sipahi 12, Mateusz Ponitka 13, Balsa Koprivica 13, İsmet Akpınar 3
Başantrenör: Marko Barac
Neptunas Klaipeda: Rihards Lomazs 15, Arnas Velicka 18, Egidijus Mockevicius 8, Zane Waterman 16, Vitalijus Kozys 10, Arnas Berucka 5, Aurimas Majauskas 7, Mindaugas Girdziunas 14, Harrison Cleary 7, Radvilas, Matas Macijauskas
Başantrenör: Gediminas Petrauskas
1. Periyot: 18-32
Devre: 36-52
3. Periyot: 54-83
4. Periyot: 85-100