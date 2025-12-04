Habertürk
        Haberler Spor Basketbol Bahçeşehir Koleji: 85 - Neptunas Klaipeda: 100 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Bahçeşehir Koleji: 85 - Neptunas Klaipeda: 100 | MAÇ SONUCU

        Eurocup A Grubu'nun 9. haftasında Bahçeşehir Koleji, sahasında karşılaştığı Litvanya ekibi Neptunas Klaipeda'ya 100-85 mağlup oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 22:26 Güncelleme: 04.12.2025 - 22:26
        Bahçeşehir Koleji evinde mağlup!
        Bahçeşehir Koleji, Eurocup A Grubu’nun 9. haftasında konuk ettiği Litvanya ekibi Neptunas Klaipeda'ya 100-85 mağlup oldu.

        Salon: Sinan Erdem

        Hakemler: Jakub Zamojski, Robert Vyklicky, Gentian Cici

        Bahçeşehir Koleji: Tyler Cavanaugh 11, Malachi Flynn 10, Hunter Hale 10, Matt Mitchell 7, Trevion Williams 6, Kenan Sipahi 12, Mateusz Ponitka 13, Balsa Koprivica 13, İsmet Akpınar 3

        Başantrenör: Marko Barac

        Neptunas Klaipeda: Rihards Lomazs 15, Arnas Velicka 18, Egidijus Mockevicius 8, Zane Waterman 16, Vitalijus Kozys 10, Arnas Berucka 5, Aurimas Majauskas 7, Mindaugas Girdziunas 14, Harrison Cleary 7, Radvilas, Matas Macijauskas

        Başantrenör: Gediminas Petrauskas

        1. Periyot: 18-32

        Devre: 36-52

        3. Periyot: 54-83

        4. Periyot: 85-100

