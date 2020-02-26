Bahçıvan kebabı nasıl yapılır? Baharın geldiğini size hatırlatacak türlü renkleriyle sofranıza şenlik katacak o muhteşem lezzet Bahçıvan kebabı. Sadece bir tabak içerisinde hem et hem de sebze yemenin keyfine varacaksınız.

Bahçıvan kebabı malzemeler:

25 gram tereyağı

500 gram kuşbaşı eti

3 adet domates

3 adet patates

1 adet havuç

1 adet soğan

1 adet çarliston biber

1 su bardağı su

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Bahçıvan kebabı yapılışı: