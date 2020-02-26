Bahçıvan kebabı nasıl yapılır? Baharın geldiğini size hatırlatacak türlü renkleriyle sofranıza şenlik katacak o muhteşem lezzet Bahçıvan kebabı. Sadece bir tabak içerisinde hem et hem de sebze yemenin keyfine varacaksınız.
Bahçıvan kebabı malzemeler:
- 25 gram tereyağı
- 500 gram kuşbaşı eti
- 3 adet domates
- 3 adet patates
- 1 adet havuç
- 1 adet soğan
- 1 adet çarliston biber
- 1 su bardağı su
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
Bahçıvan kebabı yapılışı:
- Bir tencerenin içerisinde eritin.
- Ardından kuşbaşı doğradığınız etlerinizi ilave edin.
- Etler önce suyunu salacaktır ardından tekrar çekinceye kadar ağzı kapalı olarak pişmeye bırakın.
- Etlerin pişmesini beklerken patates, havuç ve domatesleri yıkayıp kabuklarını soyun.
- Patates ve domatesleri küp olarak doğrayın.
- Havuçları halka şeklinde doğrayın.
- Soğanı yarım ay şeklinde biberi ise küp şeklinde doğrayın.
- Suyunu çeken ete önce soğanı ardından biberi ekleyin. 2-3 dakika kavurun.
- Ardından doğradığınız diğer sebzeleri tencerenin içerisine atalım.
- Baharatları ve suyunu ekleyip tencerenin kapağını kapatıp pişmeye bırakın.
- Sebzeler ve etler tamamen pişene dek 30 dakika pişirelim.
- Piştikten sonra sıcak olarak servis edelim.
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