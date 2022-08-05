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İstanbul merkezli 8 ilde 'bahis' çetesine operasyon! Avrupa'ya uzanan 1 milyarlık para trafiği

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 8 ilde sanal ortamda yasa dışı bahis siteleri üzerinden oyun oynatan 75 kişilik şebekeye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Siber polisi tarafından 8 ay takip edilen çete elemanlarının İstanbul'da kurdukları paravan şirketler üzerindeki hesaplarında yaklaşık 1 milyar lira para trafiği tespit edilirken, bu trafiğin bir kısmının ise Kuzey Makedonya'ya uzandığı belirlendi. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

'Bahis' çetesine 8 ilde baskın! 1 milyarlık para trafiği
'Bahis' çetesine 8 ilde baskın! 1 milyarlık para trafiği
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DHA

İstanbul merkezli 8 ilde sanal ortamda yasa dışı bahis siteleri üzerinden oyun oynatan 75 kişilik şebekeye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul (17 ilçe) merkezli Ankara, Antalya, Bursa, Balıkesir, İzmir, Rize ve Mardin illerinde sanal ortamda yasa dışı bahis siteleri üzerinden oyun oynatan, Ö.G.'nin liderliğini yürüttüğü 75 kişilik şebekeye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

1 MİLYAR LİRALIK PARA TRAFİĞİ TESPİT EDİLDİ

Siber polisi tarafından 8 ay boyunca yapılan teknik ve fiziki takip çalışmalar kapsamında, İstanbul'da kurdukları paravan şirketler üzerinden yasadışı bahis faaliyetlerini yürüttükleri sanal ortamda ki hesaplarında yaklaşık 1 milyar lira para trafiği bulunduğu tespit edilirken, para trafiğinin bir kısmının ise Kuzey Makedonya'ya uzandığı tespit edildi.

ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında Kağıthane, Çağlayan Mahallesinde bulunan 5 katlı bir binanın 2'nci katına giren polis ekipleri, dairede yasa dışı bahis oynatıldığı tespit edilen materyallere el koydu. Özel harekat polisleri operasyon sırasında çevrede önlem aldı. Operasyon yapılan adresteki şüphelinin de aralarında olduğu çok sayıda kişi gözaltına alınırken, şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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