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Bakan açıkladı! Hayvanlara işkenceye hapis cezası

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, hayvanlara işkence ve kötü muamele yapanlara 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası öngören yasal çalışmayla ilgili konuştu. Pakdemirli, "Hapis cezası, yapılan işkenceye göre, kademelendirilmiş şekilde verilecek. Mevcut kanunda hapis cezası yoktu, şimdi hayvanlara işkence edene hapis cezası getiriliyor" dedi

05.10.2018 - 07:01 | Güncelleme:

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ‘Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde "Hayvanlara işkence yapanlara 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası öngören yasal çalışmayı en kısa sürede Meclis’e getireceğiz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ‘4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde hayvansever iki vatandaşla buluştu. Onlardan biri, Kocaeli’de yol kenarında hasta yatarken gördüğü sokak köpeğini sırtına alıp veterinere götüren Ahmet Can Derneklioğlu (19) idi. Ünversiteli genç, bakanın daveti üzerine Ankara’ya gitti. Ahmet Can’a yolculuğunda harçlıklarıyla tedavi ettirip sahiplendiği ve ‘Dostum’ adını verdiği Kangal köpeği eşlik etti. Pakdemirli tebrik ettiği gence tablet bilgisayar ve bir yıllık köpek maması hediye etti.

"BEN DE BESLİYORUM"

Bakanın diğer buluşması ise Münevver Üzmez’leydi. Üzmez, Ankara Yenimahalle’de sokak kedilerine ve köpeklerine apartmanın bahçesinde baktığı için komşuları tarafından şikayet edilmişti. Bunun üzerine hayvanlarıyla sokakta yaşamaya başlayan Üzmez’e, kaymakamlıkça ev tahsis edilmişti.

Üzmez’i bu evde ziyaret eden, kendisinin de köpek ve kedi beslediğini söyleyen Pakdemirli, yasal çalışmanın müjdesini verdi. Pakdemirli, hayvanlara işkence ve kötü muamele yapanlara 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası öngören yasal düzenlemeyle ilgili çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.

KADEME KADEME HAPİS CEZASI

Bakan Pakdemirli, hayvanlara işkence ve kötü muamele yapanlara 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası öngören yasal çalışmayla ilgili şunları söyledi:

"Arkadaşlar üzerinde çalışıyor, inşallah yakında neticelendiririz. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu var. Bu kanundaki adli cezaları ve belediyelerin yükümlülüklerini artıracağız. Hayvanlarımız daha iyi korunsun diye vatandaşa ve belediyelere sorumluluk getiriyoruz. Suç boyutunda hapis cezalarına varan düzenleme yapılacak. En yakın zamanda Meclis’e gelmesi için gereken çalışmaları yaptık. Hapis cezası, yapılan işkenceye göre, kademelendirilmiş şekilde verilecek. Mevcut kanunda hapis cezası yoktu, şimdi hayvanlara işkence edene hapis cezası getiriliyor."

 

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YORUMLAR 2
  • Misafir 17 dakika önce
    Bakan bey. İdam istiyorum.
  • Misafir 47 dakika önce
    2 yıl nedir ya para cezasına çevriliyor zaten
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