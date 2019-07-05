Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? Şeklindeki sorular çığ gibi büyürken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca personel alımı ile ilgili son dakika bir açıklamada bulundu. Bakan Koca sosyal medya hesabından 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacağını duyurduç

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bakan Koca, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bakanlığımızın hekim, diş hekimi ve eczacı alımlarına ilâveten 29 bin 689 yeni sağlık çalışanını kamuda istihdam edeceğimizi açıklamıştık.

İlk etapta; 6 bin 835’i hemşire, bini ebe ve 3 bini sağlık teknisyeni/sağlık teknikeri olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi gibi unvanlarda ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile toplam 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacaktır.

Bugüne kadar olduğu gibi KPSS puanıyla yapılacak bu atamalar için ilanımız bir ay içinde yayınlanacaktır.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Sağlık Bakanlığı personel alımı ve atama sonuçları Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ÖSYM internet adresinden takip edilebilecek.