Bakan Albayrak açıkladı! Pazartesi başlıyor...

Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak Twitter hesabından açıklama yaptı.



Bakan Albayrak "Vatandaşlarımıza, altın birikimleri için güvenli bir yatırım aracı sunuyoruz. 5 banka aracılığı ile pazartesi günü başlayacak altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ile, vatandaşlarımız hem kendileri kazanacak hem de ülke ekonomisine katkıda bulunacak."





— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) December 14, 2018

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