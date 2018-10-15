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Bakan Albayrak açıkladı; Yeni "Hal yasası" geliyor! Hal yasası neler getirecek?

Gündemin öne çıkan konularından birisi olan "Hal Yasası" milyonlarca vatandaşın araştırdığı konular arasına girdi. Bugün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nda yaptığı konuşmada, hal yasasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki hal yasası nedir? Hal yasası neler getiriyor?

15.10.2018 - 18:09 | Güncelleme:

Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nda, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamalarından sonra hal yasası gündeme oturdu. Bakan Albayrak'tan, meyve sebzede tarladan markete geliş fiyatlarındaki farkın giderek artması üzerine hazırlanan Yeni Hal Yasası'na ilişkin önemli bir açıklama geldi. Yeni yapılacak düzenleme ile meyve sebzede komisyonculuk ve stokçuluk tarihe karışacak, ürünler tarladan tüketiciye daha uygun fiyatlar ile gelecek. İşte konuya dair detaylar...

BAKAN ALBAYRAK; KOMİSYONCULUK VE STOKÇULUK TARİHE KARIŞACAK!

Bakan Albayrak, hal yasası hakkında yaptığı açıklamada "Sebze ve meyve fiyatlarına doğrudan etki eden, suni süreçleri azaltacak hal yasasının önümüzdeki çok yakın süreçte TBMM gündemine geleceğini biliyoruz. İnşallah komisyonculuk tarihe karışacak. Satışta rekabet üst düzeye çıkacak, ve yeni haller, yeni satış alanları, üretici ve üretici örgütlerinin satış imkanlarının artırılması sağlanacak. Soğuk hava depolarıyla lojistikteki kayıpların da önüne geçilecek. Türkiye´de bu ekosistemin kurulması sadece enflasyon açısından değil, aynı zamanda gıda ürünlerine çok daha makul fiyatlarla erişilmesi açısından da önemli. Burada bu yasal düzenlemenin yanında belki dünyada örneği olmayacak bir modeli çalışıyoruz. Çok başarılı bir modelle; tarladan çatala kadar çok güçlü bir ekosistem oluşturarak, çok profesyonel yetkin bir altyapı oluşturularak hem ürün kalitesi, hem maliyeti, hem zamanlaması, hem de israfı noktasında kritik bir ekosistem oluşturacağız. Sadece tarımda değil tüm alanlarda sağlanacak güçlü koordinasyonla üretici fiyatlarında etkili olan süreçlere karşı aksiyon adımları güçlü bir şekilde atılacak. Tüm üretim ve girdi maliyetlerini düşürmek için reel sektöre destek vermeye devam edeceğiz." dedi. 

YENİ HAL YASASI NELER GETİRİYOR?

Kamuoyunda "Hal Yasası" olarak bilinen 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da yapılacak düzenlemeyle sebze ve meyve ticaretinde radikal değişiklikler yapılacak. Bu kapsamda, hallerin altyapısı yenilenecek ve yeni bir bakış açısıyla modernizasyonu sağlanacak. Üretici ve tüketici hakları açısından büyük önem taşıyan yeni yasanın, fiyat istikrarının sağlanmasına katkı vermesi bekleniyor. Sebze ve meyvenin borsası niteliğindeki hallerin sayısının düşürülmesi, ürün çeşitliliğinin ve işlem hacminin artması planlanıyor.

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