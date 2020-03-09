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Bakan Albayrak: Enflasyonda yüzde 8.5'lik hedefi bu yıl yakalayacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Enflasyondaki kararlı duruş, hedeflediğimiz yüzde 8,5'lik bu yıl hedefini de Allah'ın izniyle çok rahat bir şekilde yakalayacağımızı ortaya koyuyor, bundan kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

son dakika
AA

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Denizli'de iş dünyasıyla bir araya geldi. Bu daha başlangıç diyen Bakan Albayrak, "Güçlü şekilde ayakları yere sağlam basan bir ülke noktasındayız. Bu daha başlangıç, daha da iyi olacak." dedi.

"YÜZDE 8.5'LİK ENFLASYON HEDEFİNİ YAKALAYACAĞIZ"

Albayrak: "Enflasyondaki kararlı duruş, hedeflediğimiz yüzde 8,5'lik bu yıl hedefini de Allah'ın izniyle çok rahat bir şekilde yakalayacağımızı ortaya koyuyor, bundan kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

"YENİ BİR FİNANSMAN PROGRAMI HAZIRLADIK"

Albayrak, "Ülkemiz ekonomisi için istihdam, katma değer ve ihracata bağlı olarak tekstil ve hazır giyim sektörünün desteklenmesi amacıyla yeni bir finansman programı hazırladık. Sektör değer zinciri içerisinde yer alan, ham madde üretiminden perakende ticarete kadar tüm tekstil ve hazır giyim faaliyetlerini kapsayan genel bir paket hazırladık. İşletme ve yatırım kredisi olarak ikiye ayırdık." dedi.

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