Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter hesabından yaptığı paylaşımla temmuz ayı konut satış rakamlarını değerlendirdi. Bakan Albayrak, "250 alt sektörü harekete geçiren inşaat sektörü hareketlenmeye devam ediyor. Konut satışları Temmuz'da tüm zamanların en iyi rakamlarına ulaşarak tarihi rekor kırdı. Vatandaşlarımızın ev sahibi olması noktasında kamu bankalarımızın payı büyük. Bankalarımıza teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu

— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) August 17, 2020