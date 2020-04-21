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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün duyurduğu"1 Milyon Yazılımcı Projesi"ne ilişkin videolu paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak "1 Milyon Yazılımcı Projesi"ne katılmak isteyenlerin internet üzerinden başvuru yapacağını ve hemen eğitime başlanacağını belirterek, "Genç arkadaşlarımızın aldığı her eğitim ve başarı dereceleri, hazırladıkları öz geçmişlerine otomatik olarak işlenecek." dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DÜN AÇIKLAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Kabine Toplantısı sonrasındaki konuşmasında gençlere, yazılım konusunda bir çağrıda bulunmuş, "Dünyada yıldızı her geçen gün parlayan yazılım sektörü sizi bekliyor. Bunun için 3 yılda 1 milyon yazılımcı yetiştirmeyi hedefleyen bir program başlatıyoruz. Eğitimler, BTK Akademi eğitim portalı üzerinden gerçekleştirilecektir" demişti.

Bakan Albayrak'ın Twitter hesabındaki videolu paylaşımı şöyle:

"Uzun zamandır üzerinde çalıştığımız Türkiye'ye yazılım anlamında tarihi bir kapasite çalıştıracak "1 milyonuncu yazılımcı projemiz" tamamlandı. Dün sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı proje kapsamında gençlerimizde online eğitim ve yazılımcı olma imkanı sağlayacak. Bildiğiniz gibi yazılım sektörü artık geleceğin değil bugünün en önemli iş alanlarında birisi haline geldi. Türkiye bugün 140 bin civarında yazılımcı insan kaynağına ulaştı. Yazılımcı alanda özellikle ara elemana ihtiyacımız var. Türkiye olarak büyük ideallerimiz ve hedeflerimiz var. Yazılımcılık alanında büyük bir sıçrama sağlarsak inanın hedeflerimize ulaşmamız çok daha kolay olacak. Türkiye'de sınırlı sayıda yazılımcı bulunması nedeniyle, yazılımcılar bir projede sistem analisti, sistem uzamanı, proje yöneticisi veri tabanı uzmanı, güvenlik uzmanı gibi bir çok görevi aynı anda yürütmek zorunda klıyor. Firmalarımız bu alanlarda çalıştıracak insan kaynağı bulamamakta. 1 milyon yazılımcı projesi sektördeki nitelikli eleman ihtiyacını giderecek. Yazılımcıların sadece uzmanlaştıkları alanlara yönelerek daha üretken ve verimli çalışmasına imkan tanıyacak ve ülkemize bu alanda arzu ettiğimiz etkinliği sağlayacak. Peki nedir bu 1 milyon yazılımcı projesi?

Bakanlığımızın gençlerimizin hizmetine sunduğu bu proje kapsamında gençlerimiz bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu bünyesindeki eğitim portalı üzerinden eğitim alacaklar. 13 kategoride 46 bin 742 dakikadan oluşan 31 eğitim şu anda hazır. Yıl sonuna kadar eğitim sayısını 100'ün üzerine çıkaracağız. Programa katılmak isteyenler internet üzerinden başvuru yapacak ve özgeçmiş dolduracak ve hemen eğitimleri almaya başlayabilecekler. Online eğitim platformundaki Algoritma, Big data, Bilgisayar programlama, Block Chain, İş zekası, İşletim sistemi, Mobil uygulama geliştirme, ofis programları, oyun programlama, proje yönetimi, Siber güvenlik, Veritabanı, Web programlama alanlarında derslerimize hemen ulaşabilirsiniz

Genç arkadaşlarımızın aldığı her eğitim ve başarı dereceleri özgeçmişlerine işlenecek. Tüm bu özgeçmişler tüm firmaların erişimine açık bir havuda olacak. Halihazırda yazılımcı ihtiyacı duyan şirket ve firmalar buradan aradıkları kritere uygun adayları bulabilecek. Eğitimi bitiren arkadaşlarımız, Bilgi güvenliği uzamanı, iş analisti, Network uzamanı, Proje yöneticisi, Raporlama uzmanı, Sızma testi uzmanı, Siber güvenlik uzamanı, Sistem analisti, sistem uzamanı, test uzamanı, Veri analisti, Veri tabanı yöneticisi, Web tasarım uzamanı, Yardım masası uzamanı, Yazılım geliştirme uzamanı gibi bir çok alanda iş bulabilecekler. En ileri eğitimler sizler için hazırlandı. Buradan tüm gençlerimize çağrıda bulunuyorum, ister lisede ister üniversitede gelin bu eğitimleri alın. Şimdiden kariyer basamaklarında sizlere büyük katkı sağlayacak bu fırsatı değerlendirin. Hem kendinizi hem ülkemizi çağımızın en büyük rekabet alanı olan yazılım sektöründe en iyi noktaya taşıyalım. Unutmayın birlikte başaracağız"

— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) April 21, 2020