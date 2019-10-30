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Bakan Albayrak'tan 'güven endeksleri' değerlendirmesi

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Ekonomik güven endeksiyle ilgili açıklamada bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Güven endekslerinin tümünde sağlanan iyileşme ile birlikte piyasalardaki toparlanma güçlü bir şekilde sürüyor" dedi.

berat albayrak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ekim ayı ekonomik güven endeksinin açıklanmasının ardından açıklamada bulundu. 

Bakan Albayrak Twitter üzerinden yaptığı değerlendirmede "Güven endekslerinin tümünde sağlanan iyileşme ile birlikte piyasalardaki toparlanma güçlü bir şekilde sürüyor. Bu alanda yakaladığımız ivme, değişim ve arzu ettiğimiz sürdürülebilir büyümenin itici güçlerinden biri olacak" ifadelerini kullandı.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre ekonomik güven endeksi ekimde geçen aya kıyasla yüzde 4.5 yükselerek 86'dan 89.8'e ulaştı.

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