Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ekim ayı ekonomik güven endeksinin açıklanmasının ardından açıklamada bulundu.

Bakan Albayrak Twitter üzerinden yaptığı değerlendirmede "Güven endekslerinin tümünde sağlanan iyileşme ile birlikte piyasalardaki toparlanma güçlü bir şekilde sürüyor. Bu alanda yakaladığımız ivme, değişim ve arzu ettiğimiz sürdürülebilir büyümenin itici güçlerinden biri olacak" ifadelerini kullandı.

— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) October 30, 2019

TÜİK'in açıkladığı verilere göre ekonomik güven endeksi ekimde geçen aya kıyasla yüzde 4.5 yükselerek 86'dan 89.8'e ulaştı.