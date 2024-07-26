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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Bakan Bak, Pariste milli yüzücü ve okçuları ziyaret etti - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Bakan Bak, Pariste milli yüzücü ve okçuları ziyaret etti

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris'te antrenmanlarını sürdüren milli yüzücü ve okçulara ziyarette bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 14:31 Güncelleme: 26.07.2024 - 14:32
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        Bakan Bak sporcuları ziyaret etti
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        Paris 2024 Olimpiyatları için Fransa'nın başkentine gelen Bakan Osman Aşkın Bak, sabah erken saatlerde La Defense Arena'da antrenman yapan yüzücüleri ziyaret etti.

        İdman öncesi sporculara başarı dileyen Bakan Bak, bir müddet çalışmaları takip ettikten sonra okçuların antrenmanına geçti.

        Les Invalides'te ise milli okçularla bir araya gelen Bakan Bak, burada da sporcularla bir müddet sohbet edip, antrenmanı izledi.

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