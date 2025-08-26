Habertürk
        Bakan Bak, Türk tenisini değerlendirdi - Tenis Haberleri

        Bakan Bak, Türk tenisini değerlendirdi

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Tenis Federasyonu'nun Bizim Kort YouTube programına konuk olarak katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2025 - 12:10 Güncelleme: 26.08.2025 - 12:10
        Bakan Bak, Türk tenisini değerlendirdi
        Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, program moderatörlüğünü Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil'in yaptığı yayında milli sporcular Ada Kumru, İrem Kurt ve Su Mandacı ile Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcuları Artun Polat, Ekin Selen Sever, Doruk Ege Şahin de yer aldı.

        Bakan Bak, Ankara'da yeni hizmete giren Tenis Eğitim Merkezi'nin Türk tenisinin gelişimi açısından önemli olduğunu söyledi.

        Bakanlık olarak her branşa olduğu gibi tenise de çok değer verdiklerini aktaran Bakan Bak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı doğrultusunda mahalle ve köylere varıncaya kadar her yere gençlik ve spor tesisi yapıyoruz. Ankara Tenis Eğitim Merkezi de onlardan biri. Bu tesisi Türk tenisi açısından ana pencere olarak görüyorum." dedi.

        Yeni tesislerin tenise olan ilgiyi daha artıracağına vurgulayan Bakan Bak, "İstanbul'da federasyon ile birlikte yaptığımız tenis tesislerimiz var. Şırnak'ta açık ve kapalı kortlar yaptık. Türk tenisi sıçrama yönünde ilerliyor. Tenisçilerimizin gelecekte uluslararası turnuvalarda önemli başarılar elde edeceğine inanıyorum. Tenisin yaygınlaşması için federasyonumuzun okullar ve kulüpler arası müsabaka sayısını artırması gerektiğini düşünüyorum. Heyecanını paylaştığımız Başkan Şafak Müderrisgil ve ekibini biz de bu noktada bakanlık olarak destekleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

        Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil ise Ankara Tenis Eğitim Merkezi'nin Türk tenisinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak gördüklerini söyledi.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Türkiye genelinde yürüttüğü tesisleşme vizyonuyla sporun her branşta daha erişilebilir hale gelmesinin önemini anlatan Müderrisgil, şunları kaydetti:

        "Bu tesisler gençlerin modern imkanlarla buluşmasını ve ülkemizin uluslararası arenada daha güçlü bir şekilde temsil edilmesini hedefliyor. Hizmete açtığımız Ankara Tenis Eğitim Merkezi, bu vizyonun tenis branşındaki en önemli adımlarından biri olarak öne çıkıyor. Tenisin geniş kitlelere ulaşabilmesi için tesisleşme büyük önem taşıyor. Açılışını gerçekleştirdiğimiz Ankara Tenis Eğitim Merkezi'ni hem vatandaşlarımızın hem de sporcularımızın hizmetine sunuyoruz. Çok yakında İstanbul'daki tesisimizi, ardından İzmir'deki tesisimizi de hayata geçirerek Türk tenisinde tesisleşme atağımızı sürdüreceğiz. Bu süreçte her zaman yanımızda olan Gençlik ve Spor Bakanlığımıza teşekkür ediyorum."

