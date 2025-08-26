Bakan Bak, Türk tenisini değerlendirdi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, program moderatörlüğünü Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil'in yaptığı yayında milli sporcular Ada Kumru, İrem Kurt ve Su Mandacı ile Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcuları Artun Polat, Ekin Selen Sever, Doruk Ege Şahin de yer aldı.

Bakan Bak, Ankara'da yeni hizmete giren Tenis Eğitim Merkezi'nin Türk tenisinin gelişimi açısından önemli olduğunu söyledi.

Bakanlık olarak her branşa olduğu gibi tenise de çok değer verdiklerini aktaran Bakan Bak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı doğrultusunda mahalle ve köylere varıncaya kadar her yere gençlik ve spor tesisi yapıyoruz. Ankara Tenis Eğitim Merkezi de onlardan biri. Bu tesisi Türk tenisi açısından ana pencere olarak görüyorum." dedi.

Yeni tesislerin tenise olan ilgiyi daha artıracağına vurgulayan Bakan Bak, "İstanbul'da federasyon ile birlikte yaptığımız tenis tesislerimiz var. Şırnak'ta açık ve kapalı kortlar yaptık. Türk tenisi sıçrama yönünde ilerliyor. Tenisçilerimizin gelecekte uluslararası turnuvalarda önemli başarılar elde edeceğine inanıyorum. Tenisin yaygınlaşması için federasyonumuzun okullar ve kulüpler arası müsabaka sayısını artırması gerektiğini düşünüyorum. Heyecanını paylaştığımız Başkan Şafak Müderrisgil ve ekibini biz de bu noktada bakanlık olarak destekleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.