Bakan Bayraktar açıkladı: Elektrik ve doğal gaz fiyatlarında artış planlanmıyor

Bakan Bayraktar, tv100 kanalında katıldığı programda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Türk petrol ve doğal gaz aramacılığında yeni bir döneme girildiğini ifade eden Bayraktar, Türkiye'nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformu Osman Gazi ile doğal gaz üretiminin artırılacağını ifade etti.

Bayraktar, 2016'da ortaya konan Milli Enerji ve Maden Politikası doğrultusunda hareket edildiğini belirterek, "Türkiye, dünyanın 6'ncı büyük filosuna sahip. Osman Gazi ikinci faz üretimimizi gerçekleştirecek. Birinci faz ile ürettiğimiz günlük 9,5 milyon metreküpe 10-10,5 milyon metreküp ekleyeceğiz." diye konuştu.

Çin ile bu alanda bir anlaşma yapıldığına işaret eden Bayraktar, "2028'de yeni bir yüzer üretim platformu gelecek. Onunla da 20 milyon ilave edip hedefimiz 2028'de Türkiye'nin günlük doğal gaz üretimini 40 milyon metreküpe çıkarmak." dedi.

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Bayraktar, Türkiye'nin mevcutta doğal gaz ihtiyacının yüzde 15'ini kendi üretimiyle karşıladığını, yurtdışında yürütülen çalışmalarla arama ve üretimin daha da artırılabileceğini söyledi. Bayraktar, Gabar'daki petrol ve Karadeniz'deki doğal gaz üretiminin ülkeye yıllık yaklaşık 3,5 milyar dolar ekonomik katkı sağladığını aktardı.