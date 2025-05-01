Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.078,43 %-1,59
        DOLAR 38,4565 %-0,10
        EURO 43,6727 %-0,18
        GRAM ALTIN 3.992,23 %-1,92
        FAİZ 46,89 %-0,19
        GÜMÜŞ GRAM 39,85 %-1,33
        BITCOIN 95.497,00 %0,97
        GBP/TRY 51,2947 %-0,02
        EUR/USD 1,1318 %-0,09
        BRENT 59,91 %-1,88
        ÇEYREK ALTIN 6.527,29 %-1,92
        Haberler Ekonomi Enerji Bakan Bayraktar'dan Avrupa'daki elektrik kesintisine ilişkin açıklama - Enerji Haberleri

        Bakan Bayraktar'dan Avrupa'daki elektrik kesintisine ilişkin açıklama: Türkiye'de hiçbir sorun yok

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Türkiye'nin elektrik iletim ve dağıtım hatlarında genel bir kesintiye neden olacak hiçbir sorun bulunmadığını bildirdi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 01.05.2025 - 12:38 Güncelleme: 01.05.2025 - 12:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Bayraktar'dan Avrupa'daki elektrik kesintisine ilişkin açıklama
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ankara’da TEİAŞ ziyaretinde konuştu.

        Avrupa'da özellikle İspanya ve Portekiz'de etkili olan ve hayatı felç eden kesintilere ilişkin de konuşan Bakan Bayraktar, Türkiye'nin elektrik iletim ve dağıtım hatlarında genel bir kesintiye neden olacak hiçbir sorun bulunmadığını bildirdi.

        AVRUPA'DAKİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

        Pazartesi günü İspanya ve Portekiz genelinde milyonlarca kişiyi etkileyen geniş çaplı elektrik kesintisi Avrupa'da büyük kaosa yol açmıştı.

        Mağazalar, evler karanlığa gömülürken; tren seferleri ile uçuşlar ertelendi, ATM'lerin önünde uzun kuyruklar oluşmuştu.

        Belçika, Fransa gibi pek çok ülkenin de etkilendiğinin açıklandığı kesintinin büyük ölçüde giderildiği, Portekiz'de 6,2 milyon kişiye elektrik hizmeti sağlandığı ancak sorunların tamamen çözülmesinin birkaç gün daha sürebileceği belirtilmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da 1 Mayıs! İşe gidenler yolda kaldı
        İstanbul'da 1 Mayıs! İşe gidenler yolda kaldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
        Öküz arabacıları grevi
        Öküz arabacıları grevi
        Ünlülerden 1 Mayıs mesajları
        Ünlülerden 1 Mayıs mesajları
        78 canın ölüm nedeni 'grill plate' ızgaraymış!
        78 canın ölüm nedeni 'grill plate' ızgaraymış!
        Derbi yerli, goller yabancı!
        Derbi yerli, goller yabancı!
        40 yıl sonra doktor oldu
        40 yıl sonra doktor oldu
        Beşiktaş, derbide 20 yıl sonra duble peşinde!
        Beşiktaş, derbide 20 yıl sonra duble peşinde!
        Ralli tutkunu iş insanından acı haber!
        Ralli tutkunu iş insanından acı haber!
        Halı sahada kalbi durdu! 12 gün sonra...
        Halı sahada kalbi durdu! 12 gün sonra...
        Gergin gece
        Gergin gece
        İstismarın görüntüsünü çekmişti! Cani baba duruşmadan cezaevine!
        İstismarın görüntüsünü çekmişti! Cani baba duruşmadan cezaevine!
        Galatasaray'ın zorlu operasyonu: Transferde yeniden yapılanma
        Galatasaray'ın zorlu operasyonu: Transferde yeniden yapılanma
        Babasını öldürdü anne ağır yaralı! Evlat vahşeti!
        Babasını öldürdü anne ağır yaralı! Evlat vahşeti!
        Polen alerjisi ile mücadele yöntemleri
        Polen alerjisi ile mücadele yöntemleri
        Kız öğrenciler öğretmenlerine anlattı... Okul kantininde taciz!
        Kız öğrenciler öğretmenlerine anlattı... Okul kantininde taciz!
        Modern çağın hastalığı sizde de var mı?
        Modern çağın hastalığı sizde de var mı?
        UTTS uygulamasında süre uzatıldı
        UTTS uygulamasında süre uzatıldı
        "İlişkimiz gayet yolunda"
        "İlişkimiz gayet yolunda"
        Emekçinin gündemi ücret zammı
        Emekçinin gündemi ücret zammı