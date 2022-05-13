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Haberler Sosyal Güvenlik İşçi Bakan Bilgin'den ek gösterge ve EYT açıklaması
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Bakan Bilgin: 3600 ek gösterge meselesinin çözümünü bu ayın sonu itibarıyla tamamlamış olacağız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “3600 ek gösterge meselesinin çözümünü bu ayın sonu itibarıyla tamamlamış olacağız. Bitti zaten, son düzenlemeleri yapacağız. Sözleşmeli personel meselesi EYT meselesi var. Bunların hepsi dosya dosya önümüzde. Adım adım dosyaları açıyoruz, çözüme ulaştığımız anda da kamuoyuyla paylaşıyoruz” dedi.

Bakan Bilgin'den ek gösterge ve EYT açıklaması
İHA

Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası (ŞEKER-İŞ) “Gıdanın Geleceği Ellerimizde" Zirvesi’nde konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "3600 ek gösterge meselesinin çözümünü bu ayın sonu itibarıyla tamamlamış olacağız. Bitti zaten, son düzenlemeleri yapacağız. Sözleşmeli personel meselesi EYT meselesi var. Bunların hepsi dosya dosya önümüzde. Adım adım dosyaları açıyoruz, çözüme ulaştığımız anda da kamuoyuyla paylaşıyoruz. Emekçilerimizi, çalışanlarımız endişe etmesinler. Bizim görevimiz onları enflasyon karşısında korumak.” dedi

"ENFLASYONUN TEMELİNDE PANDEMİNİN MEYDANA GETİRDİĞİ SORUNLAR VAR"

“Bizler bu ülkede dengeleri yeniden kurmak durumundayız” diyen Bakan Bilgin, “O yüzden Gıdanın Geleceği Ellerimizde meselesini, şekerden çıkarıp doğal tohumlara, toprağın kirlenmemesine, suyun kirlenmemesine ve havanın kirlenmemesine iklimin üzerinde kontrolün bahsettiğim tahribatın kapitalizmin vahşi etkilerinin ortadan kaldırılmasına yönelik yeni bir bilince ihtiyacımız olduğunu oraya koyuyor. Bu bilinci geliştiremez, yeni tavrı ortaya koyamazsak yaşadığımız toprak üzerinde susuz kalırız” açıklamasında bulundu.

Türkiye’de enflasyonun ciddi boyutlarda olduğuna dikkati çeken Bilgin, dünyada da aynı şekilde enflasyonda artış yaşandığını ABD’nin tarihinde görmediği enflasyonu yaşadığını söyledi.

Enflasyonun birçok sebebi olduğunu dile getiren Bakan Bilgin, “Temelinde pandeminin meydana getirdiği sorunlar var. Arkasından ise dünyada enerji fiyatlarındaki artış, üretimdeki maliyetlerdeki artış petrol ve doğalgazdaki artış ve bizim ülkemizin buna hazırlıksız yakalanması” diye konuştu.

"BU AYIN SONU İTİBARIYLA TAMAMLAMIŞ OLACAĞIZ"

Bakan Bilgin, enflasyona karşı çalışanların korunacağını vurgulayarak şunları kaydetti:
“Bizim önümüzde Temmuz ayında biliyorsunuz sadece enflasyon farkı değil, emekçilerin karşılaştıkları bu enflasyon tahribatına karşı daha geniş korunmasını sağlayacak düzenlemeleri yaptığımızı, hazırlığını yaptığımızı belirtmek isterim. Sadece kamu çalışanlarının, memurların, işçilerin değil aynı zamanda emeklilerimizle ilgili hazırlıklarımız var.

3600 ek gösterge meselesini çözümünü bu ayın sonu itibarıyla tamamlamış olacağız. Bitti zaten, son düzenlemeleri yapacağız. Sözleşmeli personel meselesi EYT meselesi var. Bunların hepsi dosya dosya hepsi önümüzde. Adım adım dosyaları açıyoruz, çözüme ulaştığımız anda da kamuoyuyla paylaşıyoruz. Emekçilerimizi, çalışanlarımız endişe etmesinler. Bizim görevimiz onları enflasyon karşısında korumak.”

"İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ DAHA YIKICI OLMAYA BAŞLADI"

ŞEKER-İŞ Genel Başkanı İsa Gök, “İklim krizi, hepimizin ortak suçu. Son 10 yıldır yaşanan iklim değişikliği daha yıkıcı olmaya başladı. Bu da gelecek yıllarda gıda krizini tetikleyecek en önemli faktörlerin başında geliyor. İklim krizi ve ona paralel ortaya çıkacak bir gıda krizinin, tüm dünyada yeni bir göç dalgasını derinden tetikleyeceği de büyük ihtimaller arasında. Geçmişi değil ama geleceği değiştirebilir, iyileştirebiliriz” diye konuştu.

"HANGİ PARTİYE OY VERİRSENİZ VERİN, HERKESİN TÜRKİYE'DEN YANA OLMAK MECBURİYETİ VARDIR"

Son 5 yıla bakıldığında, Türkiye’de yıllık ortalama 26 milyon ton gıdanın israf edildiğinin altını çizen Genel Başkan Gök, yılda 2,5 milyon kamyondan fazla gıdanın çöpe gittiğini bildirdi.
Programda bir konuşma gerçekleştiren Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ise “Bu vatan bizim. Vatan yoksa sendika yok. Hangi partiye oy verirseniz verin, herkesin Türkiye’den yana olmak mecburiyeti vardır. Vatan hainleriyle aramıza mesafe koyacağız, hırsızlarla, merhametsiz iş verenlerle aramıza mesafe koyacağız” açıklamasında bulundu.

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