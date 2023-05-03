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Bakan Bilgin'den kritik asgari ücret açıklaması: Asgari ücrete ara zam var mı?

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye yükseltilmesinin ardından, asgari ücrette ara zam beklentisi yaratırken, temmuz ayında asgari ücrete ek zam yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. Ocak ayında gerçekleşen Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının ardından 2023 yılı ocak ayında asgari ücret yüzde 54.7 artışla brüt 10 bin 8 TL olurken, net asgari ücret 8 bin 506.8 TL olarak belirlenmişti. Konuya ilişkin kritik açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücret düzenlemesinin devreye sokulacağını vurguladı. İşte 2023 asgari ücret zammı son dakika gelişmeleri...

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  • Bakan Bilgin'den kritik asgari ücret açıklaması: Asgari ücrete ara zam var mı, asgari ücret ne kadar olacak?

    Asgari ücret konusunda yaşanan son dakika gelişmeleri milyonlarca kişi tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret ara zammı konusunda temmuz ayını işaret ederek asgari ücrete ek zam yapılacağının sinyallerini geçtiğimiz günlerde vermişti. Yapılan açıklamanın ardından asgari ücret ne kadar olacak sorusu gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, "Asgari ücrete ara zam var mı, asgari ücret ne kadar olacak?" İşte 2023 temmuz asgari ücret zammı konusunda yapılan açıklamalar...
  • Bakan Bilgin'den kritik asgari ücret açıklaması: Asgari ücrete ara zam var mı, asgari ücret ne kadar olacak?

    BAKAN BİLGİN'DEN YENİ ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

    Bakan Bilgin son olarak, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüyen Türkiye'nin çalışan, üreten emekçilerinin menfaatlerini gözeten adımlarını istikrarlı ve güvenli bir şekilde attıklarını belirtti.

    Bu yıl asgari ücreti geçen yıla göre net yüzde 100 oranında arttırdıklarını anımsatan Bilgin, şu ifadeleri kullandı:

    "Ülkemiz ve milletimiz için en doğru, en hakkaniyetli kararla emeğin ve emekçinin yanında olmaya devam ettik. Hayat şartlarını dikkate alarak temmuz ayında da yeniden emeği koruyacak asgari ücret düzenlemesini devreye sokacağız. Sosyal devlet anlayışıyla çalışanlarımızla omuz omuza vererek her bir vatandaşımızın refah seviyesinin yükselmesi, istihdamın artması için çalışmaya devam edeceğiz. Büyük ve güçlü Türkiye'nin müreffeh geleceğini emek emek beraber inşa ettiğimiz tüm emekçilerimizin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor, sermayesi emek olan çalışanlarımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum."
  • Bakan Bilgin'den kritik asgari ücret açıklaması: Asgari ücrete ara zam var mı, asgari ücret ne kadar olacak?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Habertürk'ten Kübra Par, Nagehan Alçı ve Nasuhi Güngör'ün sorularına yanıt verdi.

    Bakan Bilgin EYT başta olmak üzere taşeron işçilerle ilgili düzenlemeye, Emeklilerde oran çalışmasından asgari ücretlere, tarımsal işçilerden akademik personele değin bir dizi konularda önemli açıklamalarda bulundu.
  • Bakan Bilgin'den kritik asgari ücret açıklaması: Asgari ücrete ara zam var mı, asgari ücret ne kadar olacak?

    "ASGARİ ÜCRETTE CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK ZAMMINI YAPTIK"

    Asgari ücret konusunda Türkiye gerçekten çok duyarlı davrandı. Geçtiğimiz sene Temmuz ayında yeniden düzenleme yapmak zorunda kaldık. Fiyatlar asgari ücreti tahrip etti. Bu sene de kimsenin beklemediği zammı yaptık. Cumhuriyet tarihinin en yüksek dolar bazında maaşı verdik. 8 bin 500 lira yüksek bir para mı? Değil. Bunun altına düşmemesi için belirledik. Asgari ücreti yukarıya çektiğiniz zaman yüzde 50 zam yaptınız diyelim. Asgari ücretin üzerinde çalışanlar da işverenlerinden aynı oranda zam istiyorlar. Yüzde 50 olmuyorsa yüzde 25 oluyor. Bütün ücret sistemini yukarıya doğru değiştiriyoruz asgari ücretle. Asgari ücretin diğer ücretleri düzenleyici etkisi var. Temmuz'da bunu değerlendireceğiz. Şu anda rakam vermeyi düşünmüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuları bir seçim vaadi haline getirmediğini biliyoruz. Asgari ücret yılda 1 kez düzenliyor. Ama enflasyondan ötürü 6 ayda bir düzenledik. 8 bin 500 liranın reel etkisini Temmuz'da değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum.
  • Bakan Bilgin'den kritik asgari ücret açıklaması: Asgari ücrete ara zam var mı, asgari ücret ne kadar olacak?

    TÜRKİYE'DE 7.1 MİLYON ASGARİ ÜCRETLİ VAR

    Türkiye'de 27 milyon civarında kayıtlı çalışan bulunuyor. Toplam sigortalarının yüzde 41'i, 7 milyon 131 bini asgari ücretle çalışıyor.

     
  • Bakan Bilgin'den kritik asgari ücret açıklaması: Asgari ücrete ara zam var mı, asgari ücret ne kadar olacak?

    2023 ASGARİ ÜCRET OCAK'TA 8 BİN 506 TL OLDU

    2023 yılı için uygulanacak net asgari ücret yüzde 54.7 artışla brüt 10 bin 8 TL, net ise 8 bin 506.8 TL oldu. 
  • Bakan Bilgin'den kritik asgari ücret açıklaması: Asgari ücrete ara zam var mı, asgari ücret ne kadar olacak?

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLADI "TEMMUZ'DA ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM VAR"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Mart 2023 Çarşamba günü gerçekleşen AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından ''Temmuz'da asgari ücrete ara zam var'' ifadelerini kullandı.
  • Bakan Bilgin'den kritik asgari ücret açıklaması: Asgari ücrete ara zam var mı, asgari ücret ne kadar olacak?

    "GEREKİRSE ARA ZAM YAPMAKTAN GERİ DURMAYIZ" DEMİŞTİ

    Ocak ayında 2023 yılında geçerli olan asgari ücreti açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gerekirse ara dönemde zam yapmaktan geri durmayız" ifadelerini kullanmıştı.
  • Bakan Bilgin'den kritik asgari ücret açıklaması: Asgari ücrete ara zam var mı, asgari ücret ne kadar olacak?

    OLASI TEMMUZ 2023 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

    Temmuz ayında asgari ücrete yapılacak olası ara zam oranı enflasyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın çalışmaları ve işçi sendikalarının beklentisi ile belirlenecek. Ancak henüz 2023 Temmuz asgari ücret ara zam oranına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Konuya ilişkin gelişmeler yaşandıkça haberimiz güncellenecek.
  • Bakan Bilgin'den kritik asgari ücret açıklaması: Asgari ücrete ara zam var mı, asgari ücret ne kadar olacak?

    PEK ÇOK ÖDEME KALEMİNİ ETKİLEYECEK

    Asgari ücrete Temmuz ara zammı yapılması durumunda kıdem tazminatı, en düşük aylık ihbar tazminatı, emzirme yardımı, GSS primleri, işsizlik maaşı, dul ve yetim aylığı, 65 yaş ve engelli aylığı gibi kalemlerde de artış olması bekleniyor.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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