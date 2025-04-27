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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Bolat: Japonya ile ticaret hacmi hedefimiz 10 milyar dolar - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Bolat: Japonya ile ticaret hacmi hedefimiz 10 milyar dolar

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Japonya ticaret hacmine ilişkin, "İstikrarlı bir şekilde rakamları büyüteceğiz. 2025'i 6 milyar dolar olarak tamamlamayı hedefliyoruz. 2028'e kadar olan süreçte Türk-Japon ticaretinin 10 milyar dolara kadar artması en büyük hedefimiz" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 10:45 Güncelleme: 27.04.2025 - 10:45
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        "Japonya ile ticaret hacmi hedefimiz 10 milyar dolar"
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        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Osaka Expo 2025 kapsamında bulunduğu Japonya'da, Japon hükümet temsilcileri ve iş insanlarıyla temaslarda bulundu.

        Bakan Bolat, dünyanın tüm ülkelerinde olduğu gibi Japonlarla da dış ticarette müzakere pozisyonunda olduklarını belirterek, "Biz istikrarlı bir şekilde rakamları büyüteceğiz. 2025'i 6 milyar dolar olarak tamamlamayı hedefliyoruz. 2028'e kadar olan süreçte Türk-Japon ticaretinin 10 milyar dolara kadar artması en büyük hedefimiz. Bizim dış ticaret politikasında hedefimiz dengeli ticaret. Bunu dünyanın her tarafıyla, her bloku veya ülkesiyle olan ticaretimizde gözetmeye gayret ediyoruz. Bu anlamda birbirimizi tamamlayabilecek ürünlerde karşılıklı ticaretin artırılması konusunda Japon yetkililerle bizim müzakere pozisyonumuz var" ifadelerini kullandı.

        'İŞ BİRLİĞİNİN ÇOK BAŞARILI ÖRNEKLERİ VAR'

        Türkiye ve Japonya arasındaki iş birliği alanlarına değinen Bolat, "Japonya-Türkiye arasında inşaat sektöründe, müteahhitlikte iş birliğinin çok başarılı örnekleri var. Marmaray, Osmangazi Köprüsü, Boğaz'daki ikinci köprümüz Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Haliç Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet'in şu anda bakımı yapılıyor ve Orta Asya'da, Orta Doğu'da da başarılı örnekler var. Ayrıca, yeniden imar çalışmaları başlarken Ukrayna'da, Suriye'de ve Orta Asya cumhuriyetlerinde, Türk cumhuriyetlerinde Türk müteahhitlerin kaliteli teknolojik üretimi, Japonların da yine hassas mühendislik kabiliyeti ve finans gücüyle konsorsiyumlar, güzel projeler başarıyorlar. İstanbul'daki Çam ve Sakura Şehir Hastanesi de yine Türk-Japon müteahhitlik iş birliğinin en güzel örneklerinden biridir" diye konuştu.

        'DÖVİZ KAZANCIMIZI ARTIRMAYA ÇALIŞIYORUZ'

        Bakan Bolat, Türkiye'nin bor rezervi zenginliğini simgelemesi için Osaka Expo 2025'te kurulan Türk Pavilyonu'na yerleştirilen bor kaplı ağaca ilişkin, "Türkiye'nin bor madeninde, krom madeninde 1,3 milyar dolarlık ihracatı var. Biz katma değerli uç ürünlere de evrilerek buradaki ihracatımızı, döviz kazancımızı artırmaya çalışıyoruz. Burada sergilediğimiz ağaç da çeşitli medeniyetler ve kültürlerden birleşmeyi temsil ediyor. Tıpkı Anadolu'muzun, Türkiye'mizin, Doğu-Batı medeniyetlerini, Doğu-Batı kıtalarını, Asya ile Avrupa'yı birleştirdiği gibi, kültürleri birleştirdiği gibi" dedi.

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