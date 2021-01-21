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HaberlerDünya
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Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin AB'den beklentilerini aktardı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) katılım sürecinin canlandırılması, AB ile Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, vize serbestisinin başlaması ve çeşitli konularda iş birliği yürütülmesi gerektiğini bildirdi.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin AB'den beklentilerini aktardı
HABERTURK.COM

Çavuşoğlu, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve bazı komisyon üyeleriyle yaptığı görüşmelerin ardından sosyal medyada paylaşımda bulundu.

"Katılım sürecimiz canlandırılmalı." değerlendirmesini yapan Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ve vize serbestisinin hayata geçirilmesi gerekiyor. Düzensiz göç ve terörizmle mücadelede iş birliğini artırmalıyız. Avrupa’da yükselen ırkçılık, ayırımcılık ve İslam karşıtlığıyla topyekün mücadele etmeliyiz."

Çavuşoğlu bugün AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile görüşmüş, Türkiye-AB ilişkilerinin iki taraf için önemli olduğunu kaydederek, "Bölgemizde devam eden ciddi sorunlar var. Bunlara çözüm bulmak bakımından da Türkiye-AB iş birliği önem arz etmektedir." diye konuşmuştu.

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