Bakan Çiftçi, Alman mevkidaşıyla görüştü

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Bakan Çiftçi ile Alman mevkidaşı Dobrindt'in gerçekleştirdiği görüşmede organize suç örgütleri ve terörle mücadelede işbirliği ile iki ülke arasında güvenlik alanındaki koordinasyon ele alındı.

Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarını hedef alan suç örgütlerine karşı daha güçlü ve caydırıcı adımlar atılmasının öneminin vurgulandığı görüşmede ikili ilişkilerin ve işbirliğinin artarak sürdürülmesi temennisinde bulunuldu.

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.