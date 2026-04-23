        Bakan Çiftçi: Polis meslek kanunuyla ilgili bir çalışma var

        Bakan Çiftçi: Polis meslek kanunuyla ilgili bir çalışma var

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Benden önceki dönemde başlayan polis meslek kanunuyla ilgili veya emniyet teşkilat kanunuyla ilgili bir çalışma var. Şu anda üzerinde hala çalışmaya devam ediyoruz" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23 Nisan 2026 - 21:50 Güncelleme:
        "Polis meslek kanunu yolda"

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, TBMM'nin açılışının 106'ıncı yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle Meclis'te düzenlenen resepsiyonda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Çiftçi, trafik kanununda yeni bir revize olup olmayacağına ilişkin soruya, "Kanunla ilgili herhangi bir revize çalışması yok. Yürürlükte şu anda kanun. Sadece plakalarla ilgili, zaten yönetmeliği de çıkardık APP plakalarla ilgili. Onun dışında ses sistemleriyle ilgili çalışmamız, multimedyayla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Onunla ilgili yönetmelik çalışmasını da muhtemelen bu ayın sonunda veya mayısın ilk haftasında çıkarmayı planlıyoruz" yanıtını verdi.

        Polis Meslek Kanunu’na ilişkin yeni düzenlemenin durumunun sorulması üzerine Çiftçi, "Benden önceki dönemde başlayan polis meslek kanunuyla ilgili veya emniyet teşkilat kanunuyla ilgili bir çalışma var. Şu anda üzerinde hala çalışmaya devam ediyoruz. Geçenlerde arkadaşlar bana bir sunum yaptılar. Ama daha son şekline gelmedi. Son şeklinde değil. Biraz daha zamana ihtiyacımız var" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Suç makinesi satırla dehşet saçtı: Önüne gelene böyle saldırdı

        Hatay'da madde bağımlısı olan 15 ayrı suçtan kaydı bulunan ve cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen şahsın kendisine yemek olmadığını söyleyen dönerciyi, taksiciyi ve para çeken şahsı satırla yaraladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. (İHA)  

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Pezeşkiyan'dan Trump'ın açıklamalarına yanıt
        Pezeşkiyan'dan Trump'ın açıklamalarına yanıt
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Faili meçhul dosyalara başkanlık kuruldu
        Faili meçhul dosyalara başkanlık kuruldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklarla bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklarla bir araya geldi
        Yurtta 23 Nisan coşkusu!
        Yurtta 23 Nisan coşkusu!
        TBMM'de 23 Nisan özel oturumu
        TBMM'de 23 Nisan özel oturumu
        Tadic'ten G.Saray derbisi sözleri!
        Tadic'ten G.Saray derbisi sözleri!
        Trump: Hürmüz'e mayın döşeyen gemiler vurulacak
        Trump: Hürmüz'e mayın döşeyen gemiler vurulacak
        23 Nisan kutlu olsun!
        23 Nisan kutlu olsun!
        F.Bahçe’den TFF'ye Osimhen başvurusu!
        F.Bahçe’den TFF'ye Osimhen başvurusu!
        "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun"
        "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun"
        Aslantepe'de temel atıldı!
        Aslantepe'de temel atıldı!
        Çiftçi okullarda alınacak önlemleri açıkladı
        Çiftçi okullarda alınacak önlemleri açıkladı
        G.Saray'dan çok sert Yasin Kol tepkisi!
        G.Saray'dan çok sert Yasin Kol tepkisi!
        Arda Güler'den kötü haber!
        Arda Güler'den kötü haber!
        Doğum izninde ne değişti?
        Doğum izninde ne değişti?
        Uzaydan gelen 72 saniyelik sır!
        Uzaydan gelen 72 saniyelik sır!
        Eski eşine göndermede bulundu
        Eski eşine göndermede bulundu
        Kansere yakalandı
        Kansere yakalandı