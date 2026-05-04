        Bakan Çiftçi, yardım çağrısına yanıt verdi | Son dakika haberleri

        Bakan Çiftçi, yardım çağrısına yanıt verdi

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hatay'ın Antakya ilçesinde kaldığı apart otelin penceresinden çıktıktan sonra kayıplara karışan 27 yaşındaki Uğur Çalışkan'ın, ağabeyi Tarık Çalışkan'ın yardım çağrısına yanıt verdi. Süreci yakından takip ettiğini belirten Bakan Çiftçi, "Rabbim sağ salim kavuşmanızı nasip etsin" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04 Mayıs 2026 - 19:09 Güncelleme:
        Yardım çağrısına yanıt verdi

        Van'dan çalışmak için gittiği Hatay'da 72 gün önce kaybolan Uğur Çalışkan'ın ağabeyi Tarık Çalışkan, sanal medyada video paylaşarak, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den kardeşinin bulunması için yardım istedi. Çalışkan, Bakan Mustafa Çiftçi’ye seslenerek, "Biz karanlıktayız. Lütfen bize bir ışık olun. Günlerdir Uğur’a ulaşamıyoruz. Ormandaysa neden bulunamadı, şehirdeyse neden tespit edilemedi? Bizi görün, bizi duyun. Bir aile perişan durumda. Lütfen, Uğur nerede" ifadelerini kullandı.

        'SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUM'

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Tarık Çalışkan'ın videosunun yayınladığı sanal medya paylaşımına yanıt verdi. Bakan Çiftçi, "Değerli kardeşim; konudan haberdarım. Sayın Valimizin koordinasyonunda kardeşinizin bulunması için gerekli çalışmalar yapılıyor. Gerekirse, kayıpları bulma, olayları aydınlatma alanında önemli tecrübesi olan JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi ) timlerimizden bir ekibi görevlendireceğiz. Süreci yakından takip ediyorum. Rabbim sağ salim kavuşmanızı nasip etsin" dedi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        Bozayı ve 2 yavrusu dronla görüntülendi

        BAE'de hava savunma devrede
        CENTCOM: ABD bayraklı iki gemi Hürmüz'den geçti
        İran basını: ABD savaş gemisi vuruldu
        Bugün Ne Oldu? 4 Mayıs 2026'nın haberleri
        CNN yazdı: Putin'in güvenliği en üst düzeye çıkarıldı
        G.Saray'da rehavetin faturası ağır oldu
        GameStop eBay'i almak istiyor!
        Fenerbahçe'de transfer harekatı!
        Gayrimenkul satışında toparlanma
        Nisan ayı enflasyonu açıklandı
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Bulantı ve kusma şikayeti olan 2 çocuk öldü! Anne ve baba hastaneye kaldırıldı!
        Süper Lig'de küme düşme hattı alev alev!
        Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi
        Met Gala'da Jeff Bezos huzursuzluğu
        Dünyanın en sıra dışı yerleşimleri
        Artık sürücü koltuğunda değil
        Oktay Çubuk’tan haber var
        4 – 10 Mayıs haftalık burç yorumları
        "İntikam da sadakat de körlüğe yol açmamalı"
