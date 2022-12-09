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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: 6 yaşındaki çocuk gelin için Bakan Derya Yanık'tan açıklama: 20 yıldır devam eden... - Haberler
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Bakan Derya Yanık'tan 6 yaşındaki çocuk gelin açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşında kızı H.K.G.'yi 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirdiği olayla ilgili açıklama yaptı. Bakan Yanık, "Gerek sosyal hizmet ve barınmanın temini noktasında biz tüm mağdurun yanındayız" diye konuştu

Son dakika: 6 yaşındaki çocuk gelin için Bakan Derya Yanık'tan açıklama: 20 yıldır devam eden... - Haberler
Bakan Derya Yanık'tan 6 yaşındaki çocuk gelin açıklaması
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 6 yaşındaki çocuğa istismar olayıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Yanık, "Çocuk istismarı, çocuğa yönelik istismar vakaları siyasetin konusu değildir. Bunlar son derece insani ve her toplumda karşılaşılabilecek konular." dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, A Haber'de soruları yanıtladı. Bakan Yanık, 6 yaşındaki çocuğun istismarı hakkında açıklama yaptı.

Yanık'ın açıklamaları şöyle:

"Açılan ceza davasında bakanlık olarak müdahiliz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da hassasiyetiyle 20 yıldır devam eden bir mücadele var. Şiddetle mücadele var, çocuklara ilişkin şiddetle mücadele var. Bunu kimse inkar edemez. Bu ve benzeri vakaların bakanlık olarak her zaman içinde oluruz. Mağdur bize gelmiştir, hemen kolluk güçlerimizi harekete geçiririz. Ya da mağdur kolluğa gitmiştir vaka bize gelir biz olaya dahil oluruz. Gerek sosyal hizmet ve barınmanın temini noktasında biz tüm mağdurun yanındayız.

Mağdur talep ederse, Bakanlık tarafından psikolojik destek de verilebilir.

Çocuk istismarı, çocuğa yönelik istismar vakaları siyasetin konusu değildir. Bunlar son derece insani ve her toplumda karşılaşılabilecek konular. Bunu toplumsal bir mesele olarak kabul edip nasıl üstesinden gelebiliriz buna bakmamız lazım."

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