Çorum’un Dodurga ilçesini ziyaret eden Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, vatandaşlara hitap etti. Bakan Dönmez, konuşmasında Türkiye’deki yer altı kaynakları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin son yıllarda enerji ihtiyacını karşılamak için yaptığı ithalatlar nedeniyle ciddi miktarlarda döviz harcaması yaptığına dikkat çeken Bakan Dönmez, petrol ve doğalgazın yetersiz olduğu için ithal edildiğine işaret etti. Bir dönem kömürde ithal edilmeye başlandığını dile getiren Bakan Dönmez, “Bir dakika yanlış bir yere gidiyoruz, dedik. Kömürümüz kaliteli değil ama düşük kaliteli de olsa önce kendi kömürümüzü kullanacağız, yetişmezse alacağız, dedik. 2018 yılında Cumhuriyet tarihinin kömürde üretim rekorunu kırdık. Kömür üretiminde 100 milyon tonu açtık. 101.5 tonla tarihi rekor kırdık. Geçmişte en fazla 80-85 milyon ton kömür üretilmiş. Madencilik sektöründe 130 bin kardeşimiz çalışıyor. Özellikle doğal kaynakların yerli kaynakların sonuna kadar kullanılması için yasa dahil, yönetmelik dahil birçok alanda yenilikler getirdik” dedi.

“MADEN KAZALARINDA ÖLÜMLÜ KAZALAR YÜZDE 50 AZALDI"



Türkiye’nin zaman zaman maden sektöründe yaşanan trajik kazalarla sarsıldığının altını çizen Bakan Dönmez, madenciliğin daha güvenli yapılabilmesi mevzuatın gözden geçirilerek değiştirildiğini vurguladı. Geçtiğimiz yıl maden sektöründe ölümlü iş kaza oranının yüzde 50 azaldığını açıklayan Bakan Dönmez, “Elbette amacımız hiç kaza olmaması. Bunun için devlet üzerine düşeni görev yapıyor. Daha fazla denetliyoruz. Ama işçi kardeşlerimizden bir ricamız var. Aman çoluğunuzu, çocuğunuzu düşünün. Ocağa girerken 'Bana bir şey olmaz' demeyin iş güvenliği ile alakalı size hangi talimat veriliyorsa lütfen uyun. Bizim en korktuğumuz alan şu: 'Bana bir şey olmaz, bana bir şey olmaz' dediğiniz an en riskli alandasınız. Her an her şey olabilir, diyeceksiniz. Allah korusun olmasını elbette istemiyoruz. Ancak işçi kardeşlerimizden bu konuda özellikle hassasiyet bekliyoruz. Sizin canınız bizim kömürümüzden malımızdan daha değerli” ifadelerini kullandı.

“YER ALTINDAKİ MADENLERİN RÖNTGENİNİ ÇEKİYORUZ"



Maden sektörünün yanı sıra diğer alanlarda da yeni keşiflerin olduğunu anlatan Bakan Dönmez, “Sadece kömürde değil diğer alanlarda da bir sürü keşiflerimiz oldu. Aramaya devam ediyoruz. Eskiden maden bulmak için sadece sondaj usulüyle karot alıyorduk. Şimdi teknolojiden faydalanmak suretiyle havadan 250 metre yüksekten uçarak yerin altındaki varlıkları tespit etmeye çalışıyoruz. Havadan toprakların altındaki varlığın röntgen filmini çekiyoruz. Orada emareleri bulduktan sonra karot dediğiniz numune alma çalışmasını yapıyoruz. Geçtiğimiz yıl Maden Tetkik Arama Türkiye'de rekor kırdı. 1 milyon 500 bin metre sondaj yaptı 2000 yılına kadar yılda yapılan sondaj miktarı en fazla 30 bin metreymiş. Biz son iki yıla kadar 300 ile 350 bin metreye çıkarttık. Şimdi 1 milyon 500 metreye çıktı. Yetmez ama evet arttırmamız lazım” diye konuştu.

“19-20 MİLYAR TON KÖMÜR REZERVİMİZ VAR"



Türkiye’nin yeni keşiflerle birlikte sahip olduğu kömür rezervi hakkında da konuşan Bakan Dönmez, “Yerin altında yatan maden varlığını kömürü çıkarmadıktan sonra kimseye faydası yok. Belki diyeceksiniz gelecek nesillere bırakıyoruz. Merak etmeyin gelecek nesillere yetecek kömürümüz var, yaptığımız keşiflerle kömür rezerv miktarımız 19-20 milyar tona çıktı. Yılda 100 milyon ton çıkartıyoruz. Bu şekilde yüzlerce yıl üretsek çıkartamıyoruz. Biz yılda 4 milyar dolar kömür ithal ediyoruz. Şimdi kömürü kullanan yerli firmalar ile santral sahipleri ile kömür üreten firmaları bir araya getirdik. Anlaşma yaptık. Bundan sonra santrallerde yerli kömür yakarsanız size alım garantisi, teşvik vereceğiz dedik. İlk etapta yüzde 10’unu karşılayacaklar. İkinci etapta yüzde 20’ye çıkma planları var. Yüzde 10’unu sadece yılda 450 milyon dolar yapıyor. Yüzde 20’ye çıkarsak 900 milyon dolar yapıyor. O kadar emekçi kardeşimizin daha iş kapısını aralamak demektir” şeklinde açıklamalarda bulundu.