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Bakan Dönmez'den açıklamalar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Silivri Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi'nin açılışı öncesinde Habertürk TV'ye konuştu. Bakan Dönmez söz konusu tesisin denizlerdeki depolama kapasitesi bakımından Avrupa'nın en büyüğü olduğunu ifade etti

Bakan Dönmez'den açıklamalar
HABERTURK.COM

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Silivri Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi'nin açılışı öncesi Habertürk TV'ye açıklamalarda bulundu.

Tesisin 4.6 milyar metreküp kapasiteye sahip olduğunu belirten Bakan Dönmez tesisin kış aylarındaki yoğun talebi karşılayacağının aktardı. Dönmez, İstanbul'da hanelerde kullanılan doğalgazın tamamının bu depodan teknik anlamda karşılanabileceğini belirtti. Deponun arz güvenliği açısından kritik olduğuna dikkat çekti.

Bakan Dönmez şunları söyledi:

Tesis, günlük geri üretim kapasitesiyle Türkiye'nin, en sert kış günlerinde günlük gaz ihtiyacının dörtte birini tek başına karşılayabilecek altyapıya sahip bulunuyor.

Denizlerdeki depolama kapasitesi açısından Avrupa'nın en büyüğü. Üretim sahasıydı ama şimdi depo olarak kullanıyoruz.

Kışın doğalgaz talebinin yüzde 25'i buradan karşılanacak.

MARTTA KARADENİZ GAZI SİSTEME VERİLECEK

2023 yılı mart ayında Karadeniz gazını sisteme vermeyi hedefliyoruz

Silivri Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek törenle hizmete girecek.

Aynı zamanda Türkiye'nin ilk yeraltı doğal gaz depolama tesisi olan Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin kapasitesinin artırılmasına yönelik toplam 18 kuyuda genişletme çalışmaları yapıldı.

Çalışmaların tamamlandığı tesiste 3,2 milyar metreküp depolama kapasitesi 4,6 milyar metreküpe, 28 milyon metreküp günlük üretim kapasitesi ise 75 milyon metreküpe çıkarıldı.

Tesis, günlük geri üretim kapasitesiyle Türkiye'nin, en sert kış günlerinde günlük gaz ihtiyacının dörtte birini tek başına karşılayabilecek altyapıya sahip bulunuyor.

Elektrik ihtiyacının tamamı 4,2 megavat kurulu güce sahip rüzgar türbiniyle karşılanacak tesis, aynı zamanda Türkiye'de karbon ayak izi sertifikası alan ilk tesisi olarak da öne çıkıyor.

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