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Bakan Dönmez: Dördüncü sondaj gemimiz filoya katılacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "Mayısta dördüncü sondaj gemimiz filoya katılacak" dedi

Bakan Dönmez: Dördüncü sondaj gemimiz filoya katılacak
AA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, küresel piyasalarda enerji talebinin arttığını ve buna paralel tüm dünyada enerji fiyatlarında yükseliş gözlemlendiğini belirtti.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Avrupa'da ortaya çıkan enerji krizinin etkilerine değinen Dönmez, Rusya ile temaslarda bir sıkıntı yaşanmadığını ve Türkiye'nin enerjide kaynak çeşitliliğine sahip olduğunu ifade etti.

Dönmez, Türkiye'nin denizlerdeki çalışmalarını 3 sondaj ve 2 sismik gemisiyle sürdürdüğünü işaret ederek, "Fatih gemimiz sondaj yapıyor, Kanuni kuyu içinde test ve ekipmanların yerleştirilmesini yapıyor. Yavuz da kuyu başı işleri yapacak. Bir taraftan borular döşenecek. Tedarik sözleşmeleri yapıldı. Kuyu başı vana takımı geldi ve ilkini yerleştirdik. Mayıs ortasında dördüncü sondaj gemimiz filoya katılmış olacak." ifadelerini kullandı.

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