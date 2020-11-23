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Haberlerİş-YaşamBakan Elvan: İş dünyasının görüşlerini de alıp adımlarımızı hızla atacağız
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Bakan Elvan: İş dünyasının görüşlerini alıp adımlarımızı hızla atacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile bir araya gelmesine ilişkin, "Önümüzdeki günlerde iş dünyasının görüşlerini de alıp, adımlarımızı hızla atacağız." ifadesini kullandı

Bakan Elvan: İş dünyasının görüşlerini de alıp adımlarımızı hızla atacağız
HABERTURK.COM

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile bir araya geldi. Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile bir araya geldiklerini duyuran Bakan Elvan, “Adalet Bakanımız sayın Abdulhamit Gül ile bir araya geldik. İş dünyası ve STK’lar ile yapacağımız toplantılar öncesi bir değerlendirme yaptık. Önümüzdeki günlerde iş dünyasının görüşlerini de alıp adımlarımızı hızla atacağız” ifadelerini kullandı.

TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU GÖRÜŞMELERİNDE AÇIKLAMIŞTI

Bakan Elvan, bakanlığının bütçesinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmeleri sırasında, "Önümüzdeki günlerde Adalet Bakanımızla birlikte sivil toplum kuruluşlarımızla, iş dünyamızla, TOBB'la, TÜSİAD'la, MÜSİAD'la, DEİK'le, TİM'le ve benzeri tüm kuruluşlarla bir araya geleceğiz. Dinleyeceğiz. Ne tür sorunlar yaşıyorlar, uygulamada ne tür sorunlarla karşı karşıya kalıyorlar, bunları teker teker konuşacağız, tartışacağız. Ortak bir akılla yapılması gereken düzenlemeleri yapacağız." açıklamasında bulunmuştu.

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