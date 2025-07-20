Bakan Ersoy: 19 Temmuz’da zirveye bir adım daha yaklaştık

"ANTALYA TEMMUZDA REKORA DOYMUYOR"

♦ 19 Temmuz 2025 tarihinde Antalya ve Gazipaşa havalimanlarımızdan 102.006 yabancı ziyaretçi girişi gerçekleşti. Bu rakam, temmuz aylarında şimdiye kadar kaydedilen en yüksek günlük ziyaretçi sayısı olarak tarihe geçti.

♦ 11 Temmuz’da 100.681 yabancı ziyaretçiyle başlayan artış ivmesi, 19 Temmuz’da zirveye taşındı. Geçtiğimiz yılın ağustos ayında kırılan 102.755 kişilik tüm zamanların rekoruna ise bir adım daha yaklaştık.

♦ 1 Ocak – 19 Temmuz tarihleri arasında Antalya’ya hava yoluyla gelen ziyaretçi sayısı ise 7 milyon 874 bin 687’ye ulaştı. Antalya; güneşi, denizi, tarihî, eşsiz doğası ve güçlü turizm altyapısıyla sadece Türkiye’nin değil, dünyanın da göz bebeği olmaya devam ediyor.

♦ 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla turizmde yakaladığımız bu başarıda emeği olan tüm sektör paydaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum.