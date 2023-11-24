Bakan Ersoy: 2023 yılı Ocak-Ekim döneminde ağırladığımız toplam ziyaretçi sayısı 50,2 milyon kişiyi aştı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yılın 10 ayında ziyaretçi sayısının 50,2 milyon kişiyi aştığını belirterek, "Tatillerinde Türkiye'yi tercih eden yabancı turist sayısı bu 10 ayda, geçen yıla göre yüzde 11,58'lik artış göstermiştir" dedi

Ersoy, Antalya'da Belek Turizm Bölgesi'ndeki Nest Kongre Merkezi'nde düzenlenen 13. Uluslararası Resort Turizm Kongresi'nin açılışında yaptığı konuşmada, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tüm öğretmenlerin gününü kutladı.

Turizmde dolu dolu bir yılın daha sonuna geldiklerini belirten Ersoy, yıl başında 55,6 milyar dolar turizm geliri hedeflediklerini ancak Kahramanmaraş merkezli depremler, seçim süreci ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına rağmen hedefe çok yakın olduklarını bildirdi.

Turizm rakamları hakkında bilgi veren Ersoy, "2023 yılı Ocak-Ekim döneminde ağırladığımız toplam ziyaretçi sayısı 50,2 milyon kişiyi aştı. Tatillerinde Türkiye'yi tercih eden yabancı turist sayısı bu 10 ayda, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,58'lik artış göstermiştir. Turizm gelirlerinde ise 2023 Ocak-Eylül döneminde 42 milyar dolara ulaşmış durumdayız. Geçen yılın aynı döneminde ulaştığımız 35 milyar dolarlık gelirle kıyaslandığında, yüzde 20'lik bir artış elde ettiğimizi memnuniyetle görüyoruz" şeklinde konuştu.

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"YATAK KAPATİSTESİ 2,2 MİLYONA YÜKSELDİ"

Kişi başı gecelik harcama rakamlarında da önemli bir başarı elde edildiğini aktaran Ersoy, 2017 yılında 65 dolar olan kişi başı gecelik harcama rakamının hayata geçirilen başarılı politikalar sonucunda geçen yıl 89 dolara yükseldiğini, bu sene ise 100 dolar ile tamamlamayı planladıklarını bildirdi.

Bakan Ersoy, 2002'de yaklaşık 800 bin olan konaklama tesislerinin toplam yatak kapasitesini, kasım itibarıyla 2,2 milyona yükselterek yüzde 175 arttırdıklarını, tesislerin tamamının Bakanlık belgeli olmasını zorunlu hale getirerek, nitelikli turizm konusunda çok gerekli bir süreci de tamamlamaya yaklaştıklarını kaydetti.

Türkiye'nin turizmde dünyanın süper liginde yer aldığına işaret eden Ersoy, "2028'de hedefimiz çok daha büyük. Turizm gelirinde çıtayı 100 milyar dolar seviyesine çıkaracağız. İnşallah her zaman olduğu gibi siz değerli sektör paydaşlarımızın da özverili çalışmaları ve destekleriyle hedeflerimizi birer birer tutturacağız" dedi.

TGA İLE 200 ÜLKEDE TANITIM ÇALIŞMASI

Türkiye'nin, jeopolitik konumu sebebiyle geçmişte olduğu gibi bugün de krizlerle karşılaştığını aktaran Ersoy, bölgesel çatışmalar ve savaşlar, doğal afetler ile küresel sıkıntılarla hep karşı karşıya kalındığını ifade etti.

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Bu sebeple Bakanlık olarak küresel ile bölgesel krizlere karşı bağışıklığı artırmak, Türkiye'ye nitelikli turist getirebilmek ve turizm geliri hedeflerini yükseltmek amacıyla 2019'da Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nı (TGA) kurduklarını hatırlatan Ersoy, TGA'nın, kriz dönemlerindeki iletişim yönetiminden tanıtım çalışmalarına kadar birçok başarılı çalışmaya imza attığını belirtti.

TGA ile 33 ülkenin ulusal kanallarında yoğun tanıtım yaptıklarını anlatan Ersoy, yaklaşık 200 ülkede dijital tanıtım çalışmalarını gerçekleştirdiklerini bildirdi. Resmi turizm platformumuz olan "Go Türkiye" web sitesinin 10 ayrı dilde yayın yaptığını dile getiren Ersoy, bu platformda tarih, sağlık, doğa, inanç, bisiklet ve golf turizmi ile gastronomi gibi 60'a yakın konuda deneyim başlığı bulunduğunu söyledi.

Dünyanın dört bir yanından basın mensupları, influencerlar, tur operatörleri ve kanaat önderlerinin Türkiye'de ağırlandığını hatırlatan Ersoy, "20 Kasım itibarıyla yıl başından beri 85 ayrı ülkeden gelen 3 bin 140 basın mensubu ve influencer, 3 bin 117 tur operatörü olmak üzere toplam 6 bin 257 kişi Türkiye'nin 73 ayrı şehrinde düzenlenen 424 ayrı ağırlama etkinliğine katıldı. Bu süre zarfında sadece Antalya'da 75 ülkeden yaklaşık 1680 kişi ağırlandı. Yıl sonuna kadar çalışmalarımızı sürdürerek 81 ilimizin tamamını bu ağırlamalara dahil edeceğiz. Tüm bu rakamların da gösterdiği gibi şüphe yok ki şu anda dünyanın açık ara en yoğun reklam, tanıtım ve PR çalışması yapan ülkesiyiz" ifadelerini kullandı.

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"KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ, 2028 YILINDA 35 ŞEHRE ULAŞACAK"

Bakan Ersoy, turizmde ürün çeşitliliğine önem verdiklerini ve özellikle kültür turizminde önemli çalışmalara imza attıklarını bildirdi.

2021'de İstanbul Beyoğlu'nda başlatılan Kültür Yolu Festivali projesini daha geniş kitlelere yaydıklarını belirten Ersoy, bu sene "Cumhuriyet'in 100'üncü yılında 100 günde 11 festival" sloganıyla yola çıktıklarını ve 11 ilde Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında, 400'e yakın mekanda 5 binden fazla etkinlik gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Her yıl 5 şehri bu zincire dahil ederek festivallerin etki alanını daha da genişleteceklerini söyleyen Ersoy, 2028'de 35 şehirde Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'ni gerçekleştirmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Turizmdeki en önemli ürün başlıklarından birinin de gastronomi olduğuna işaret eden Ersoy, şehirlere "gastrocity" kimliği kazandırmak için yoğun bir mesai harcadıklarını belirtti.

İstanbul'un 2022'de Michelin Rehberi'ne dahil edildiğini anımsatan Ersoy, bu yıl ise Michelin Rehberi'nin Türkiye seçkisine İzmir ve Bodrum'u da dahil ettiğini, 111 restoranın rehberin 2024 seçkisine girdiğini kaydetti. Ersoy, ileriki yıllarda Antalya'nın da rehberde yerini alacağına inandığını ifade etti.

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TÜRKİYE, SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZMDE İDDİALI

Mehmet Nuri Ersoy, turizmde geleceğin en önemli trendlerinden birisinin "sürdürülebilir turizm" olacağını vurgulayarak, Türkiye olarak bu alanda da etkin bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

"Güvenli ve Sürdürülebilir Turizm Programı"nı uygulamaya başladıklarını ve bunun için dünyanın en üst düzey sürdürülebilirlik platformu olan "Global Sustainable Tourism Council" ile 3 yıllık bir protokole imza attıklarını dile getiren Ersoy, bu protokolle Türkiye'nin, dünyada sürdürülebilir turizm alanında hükümet nezdinde ulusal bir program geliştirmek üzere anlaşma yapan ilk ülke olduğunu bildirdi.

Sürdürülebilir Turizm Programı kapsamında 7 bin 568 tesisin birinci aşama belgesi, 634 tesisin ise üçüncü aşama sertifikası aldığını aktaran Ersoy, "Halihazırda devam eden çalışmalar kapsamında 809 tesisimizin de belgelendirme süreci devam etmektedir. Toplamda belgelendirme sürecine dahil olan bu 9 bin 11 tesisin 1357'si ise Antalya'da bulunuyor. Yani Antalya turizmdeki liderliğini, sürdürülebilirliğe verdiği önem ve hassasiyet ile güçlü bir şekilde destekleyerek devam ettirmekte" dedi.

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Turizm Master Planı'nı, sürdürülebilirlik yaklaşımla hazırladıklarını ifade eden Ersoy, bakanlığın öncülüğünde turizm ürünlerinin çeşitlendirilmesi, kitle turizmi kaynaklı olarak kıyı alanlarında ortaya çıkan baskının azaltılması ve turizmin sosyo-ekonomik yararlarının daha az gelişmiş yörelere yayılması adına çeşitli projeler geliştirildiğini bildirdi.

Bakan Ersoy, Bisiklet Dostu Otel Sertifikası, Dağ-Doğa Yürüyüşü Projesi, Yayla Turizmi Projesi, Akarsu Turizmi Projesi, Bisiklet Tur Güzergahlarının Belirlenmesi-Geliştirilmesi Projesi, Kuş Gözlemciliği Projesi, Tarım-Çiftlik Turizmi Projesi, Botanik Turizmi Projesi, İpek Yolu Projesi gibi konularda sayıların ve çeşitliliğin artırılması için de çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

"TURİZM TEKNİK MESLEK LİSESİ SAYISI ARTIYOR"

Sektörde iş gücü sorununun çözümü için geçen yıl Milli Eğitim Bakanlığı ile bir protokol imzalayarak, turizm meslek liselerini teknik lise seviyesine yükselttiklerini anlatan Ersoy, artık Turizm Meslek Teknik Liseleri'nde yabancı dil ağırlıklı eğitim verildiğini ve öğrencilerin, nisandan ekim sonuna kadarki stajlarını öğretmenleriyle protokole dahil edilen otellerde yaptıklarını söyledi.

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Öğrencilerin hem uygulamalı eğitimi düzgün bir şekilde aldıklarını hem 3 lisan öğrenerek mezun olduklarını dile getiren Ersoy, "Sistem çok iyi çalışıyor. Biz bu uygulamaya başladığımızda 76 Turizm Meslek Lisesi vardı. Tamamı teknik liseye dönüştürüldü. Ama bu sayı da yetmedi. Bazı teknik liseleri de talep üzerine Turizm Teknik Meslek Lisesine dönüştürdük. Hedefimiz, en az 200 meslek lisesinin Turizm Teknik Meslek Lisesi olarak hizmet vermesini sağlamak." diye konuştu.

"BU YIL ALTYAPI ÇALIŞMALARI İÇİN AYRILAN KAYNAK 1,5 MİLYAR LİRAYI GEÇTİ"

Ersoy, turizmde altyapı çalışmalarına da ağırlık verdiklerini bildirdi. 2002-2023 döneminde turizm amaçlı çevre düzenlemesi ile altyapının geliştirilmesi, ücretsiz halk plajı yapımı ve sürdürülebilir turizm kapsamındaki faaliyetler için yaklaşık 3,6 milyar liralık kaynak kullanıldığını aktaran Ersoy, şunları söyledi:

"2023 yılı için kış turizmi, termal turizm, atık su tesisleri, ücretsiz halk plajları gibi farklı projelerdeki altyapı çalışmaları için ayırdığımız kaynak miktarı 1,5 milyar lirayı geçmiş. Her ne kadar büyükşehir belediyelerinin sorumluluğunda olsa da onların yapmadıkları altyapı yatırımlarını bakanlık olarak devralıp biz yapıyoruz."

Antalya Belek Serik-2 ve Muğla Bodrum Atıksu Arıtma Tesisi yatırımlarının bakanlıkça tamamlanarak hizmete alındığını belirten Ersoy, şubatta yapımına başlanan Antalya Kemer Çamyuva Atıksu Arıtma Tesisi'ni de gelecek yıl martta hizmete açacaklarını bildirdi.

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Bakan Ersoy, ücretsiz halk plajı projesi kapsamında 2019'dan bu yana 15 ücretsiz halk plajını hizmete açtıklarını dile getirdi.

ARKEOLOJİDE "ALTIN ÇAĞ" DÖNEMİ

Arkeolojik çalışmalara da ciddi kaynak ayrıldığını söyleyen Ersoy, bu yıl sonunda yerli, yabancı, kurtarma ve su altı kazısı, yüzey araştırmaları gibi çeşitli alanlarda 720 arkeolojik çalışma sayısına ulaşılacağını belirtti.

2019'da kazıları 12 aya yaymaya başladıklarını anımsatan Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sayede Türk bilim heyetleri tarafından yürütülen toplam 133 kazı alanında çok ciddi ilerlemeler kaydettik. 2024'de bu projemizi en az 144 kazı alanında sürdüreceğiz. Yakaladığımız bu başarıların verdiği güvenle 2023 yılında Geleceğe Miras Projesi'ni hayata geçirdik. İkinci aşamada yabancı bilimsel heyetler tarafından yürütülen kazı çalışmalarımızı da bu projeye dahil ettik. Söz konusu kazılarla ilgili koordinasyonu sağlamak üzere Türk bilim insanlarından birer koordinatör kazı başkanı atayarak çalışmalarımızın ivmesini arttıracağız. Bu Türk arkeoloji tarihinin de dönüm noktasıdır. Ülkemizdeki kazı çalışmalarının tamamı tarihimizde ilk kez Türk bilim insanlarının başkanlığı ve koordinatörlüğü altında yürütülecektir."

Proje ile arkeolojik alanlardaki yapıları, bilimsel veriler ışığında çok kısa sürelerde ayağa kaldırmayı amaçladıklarını söyleyen Ersoy, "Hedefimiz, son 60 yılda Türkiye'de arkeolojiyle ilgili yapılanlara eş değer işi önümüzdeki 4 yılda tamamlamak. Bu dönem Türk arkeolojisinin 'altın çağı' olacaktır" dedi.

Turizmcilere antik kentleri ziyaret etmelerini öneren Ersoy, değişiklikleri çok net görebileceklerini kaydetti.