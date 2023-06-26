DHA

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bakanlık olarak geçen yıl rekor sayıda kazı çalışması yaptıklarını belirterek, "Geçen sene 713 noktada hem kazı çalışmaları yaptık hem de arkeolojik araştırma yaptık. 713 sayısı hem Türkiye için bir rekordur hem dünya için bir rekordur. Dünyada hiçbir ülke bu sayıda kazı ve arkeolojik araştırmayı yapabilecek kapasiteye sahip değil" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bir ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Manavgat'a geldi. Bakan Ersoy'a AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, Kemal Çelik, İbrahim Ethem Taş, İl Başkanı Ali Çetin ve Manavgat İlçe Başkanı Ahmet Ali Erol da eşlik etti. Manavgat merkezde esnaf ziyareti yapan Bakan Ersoy, Side Taksi durağında esnafla görüşmesinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Turizm sektörü olarak Türkiye'nin en önemli hedeflerinden birinin '12 ay turizm' olduğunu belirten Bakan Ersoy, bu konuda özellikle tarihi ve kültürel değerlerin turizme kazandırılması için çalışma yaptıklarını anlattı. Antik şehirlerin ve ören yerlerinin yeniden ihyası için bakanlık olarak çok yoğun bir çalışma yaptıklarını kaydeden Bakan Ersoy, "Bu sayede de hem turistlerin otellerin dışına çıkmasını hem de geç saatlere kadar veya sezon dışı dediğimiz deniz kum güneş olmadığında da bölgeyi ziyaret etmesini sağlıyoruz" dedi.

'713 KAZI VE ARKEOLOJİK ARAŞTIRMA BİR REKORDUR'

"Türkiye genelinde baktığımızda aslında geçen sene 713 noktada hem kazı çalışmaları yaptık hem de arkeolojik araştırma yaptık" diyen Bakan Ersoy, "713 sayısı hem Türkiye için bir rekordur hem dünya için bir rekordur. Dünyada hiçbir ülke bu sayıda kazı ve arkeolojik araştırmayı yapabilecek kapasiteye sahip değil. Biz çok şükür ülke olarak ve bakanlık olarak hem bu kapasiteye ulaştık hem de bu kadar kazı ve arkeolojik araştırma çalışmasını gerçekleştiriyoruz. Yine 4 yıl önce başlattığımız bir çalışma sayesinde kazı başkanlıkları bütün yıla yayıldı. Daha önce 45- 60 gün civarında kazı çalışmaları gerçekleşip sonra ara veriliyordu. O da çalışmalarda çok yavaş ilerleme sağlıyordu. 4 yıl önce başlattığımız çalışmayla 12 aylık destek programlarıyla bütün kazı başkanlıklarını aşamalı olarak dahil ederek artık düzenli olarak istihdam yapmalarını sağlıyoruz. Böylece yıl boyunca kazı çalışmalarının devam etmesini sağlamış oluyoruz" diye konuştu.





KÜLTÜR YOLU ROTALARI VE FESTİVALLERİ

Geçen yıldan bu yana 'kültür yolu rotaları' ve 'kültür yolu festivalleri' düzenlediklerini belirten Bakan Ersoy, "Kültür yolu festivalleri bu sene 15 şehirde olacak. Antalya'yı da kültür yolu festivallerine dahil ediyoruz. Sezonun sonunda kasım ayının ilk haftasında Antalya'da kültür yolu festivalini gerçekleştireceğiz. Bunu da turizm bölgelerinde sezon dışında yapıyoruz. Böylelikle sezonun uzamasını, yoğunluk düşerken tekrar yoğunluğu arttırıp hem esnafımızın hem otellerimizin ve sektörün bundan faydalanmasını hedefliyoruz. Her sene kültür yolu festivalleriyle ilgili şehir sayısını arttıracağız. 2028'e kadar 35 büyük şehrimizde kültür yolu festivalimizi yapmış olacağız" dedi.

'2028 HEDEFİMİZ 100 MİLYAR TURİZM GELİRİ'

Bakan Ersoy, "Her yıl Türkiye'yi ziyaret eden turist sayısı ve elde ettiğimiz gelir artıyor. Kişi başına gecelik gelir de artıyor. 2010 yılında 61- 62 dolarlara kadar düşen kişi başı gecelik gelir geçen sene 90 dolarlara kadar çıktı. Önümüzde 5 yıl içerisinde 118 dolara kadar kişi başı gecelik geliri arttırmayı hedefliyoruz. Bu esnafımıza da yansıyacak. Turizme el birliğiyle sahip çıkarsak, Türkiye'nin turizm konusunda önü açık. Bizim petrolümüz aslında turizm. Hedefimiz de çok büyük, inşallah 2028'e kadar 100 milyar dolar gelir hedefimiz var" diye konuştu.