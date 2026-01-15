Habertürk
        Bakan Fidan, BAE Devlet Başkanı ile görüştü | Dış Haberler

        Bakan Fidan, BAE Devlet Başkanı ile görüştü

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile başkent Abu Dabi'de bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2026 - 00:04 Güncelleme: 15.01.2026 - 00:54
        Bakan Fidan, BAE Devlet Başkanı ile görüştü
        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Abu Dabi'de, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüştü.

        Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, Abu Dabi'de BAE Devlet Başkanı Bin Zayid tarafından kabul edildi.

        Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Lütfullah Göktaş'ın, ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamaya göre Fidan, BAE'li mevkidaşı Abdullah Bin Zayid Al Nahyan ile de görüştü.

        Görüşmede, Türkiye ile BAE ikili ilişkilerinin yanı sıra iki ülke arasında çeşitli alanlardaki işbirliğinin ve ortak çalışma imkanlarının güçlendirilmesi ele alındı.

