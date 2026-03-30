Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Erakçi ve Pakistanlı mevkidaşı Muhammed İshak Dar ile telefon görüşmeleri yaptı. Bakan Fidan ayrıca, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Giriş: 30.03.2026 - 22:53
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan'ın Şeybani ile yaptığı telefon görüşmesinde, bölgedeki savaş ile Suriye ve Lübnan'daki gelişmeler ele alındı.
