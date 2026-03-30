        Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği | Dış Haberler

        Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Erakçi ve Pakistanlı mevkidaşı Muhammed İshak Dar ile telefon görüşmeleri yaptı. Bakan Fidan ayrıca, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Giriş: 30.03.2026 - 22:53 Güncelleme:
        Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

        Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Fidan, Erakçi ve Dar ile telefon görüşmeleri yaptı.

        Bakan Fidan ayrıca, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile telefonda görüştü.

        Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan'ın Şeybani ile yaptığı telefon görüşmesinde, bölgedeki savaş ile Suriye ve Lübnan'daki gelişmeler ele alındı.

