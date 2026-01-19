Habertürk
        Bakan Fidan'dan Gazze diplomasisi

        Bakan Fidan'dan Gazze diplomasisi

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan; Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdullati, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile telefonda Gazze bağlamındaki hususları ve bölgedeki gelişmeleri ele aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 20:04 Güncelleme: 19.01.2026 - 20:04
        Bakan Fidan'dan Gazze diplomasisi
        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdullati, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile telefonda Gazze bağlamındaki hususları ve bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi.

        Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, Mısırlı, Suudi Arabistanlı ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla telefonda görüştü.

        Görüşmelerde, Gazze bağlamındaki hususlar ile son günlerde bölgede yaşanan gelişmeler ele alındı.

