Bakan Fidan'ın Roma ziyareti iptal edildi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi'ni temsilen bulunan heyetin Gazze'de savaşın durdurulması ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik girişimlerde bulunmak üzere Roma'ya düzenleyeceği ziyaret ileri bir tarihe ertelendi

İhlas Haber Ajansı Giriş: 23.11.2023 - 00:40 Güncelleme: 23.11.2023 - 00:41 facebook

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