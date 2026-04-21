Bakan Göktaş: 146 aileyle doğrudan temas kurduk

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Kahramanmaraş’ta yaşanan okul saldırı sonrası bakanlık olarak 6 aylık bir eylem planı hazırladıklarını duyurdu. Kabine Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulunan Göktaş, kayıp aileler için de yas danışmanı tahsis ettiklerini belirtti.

"146 AİLEYLE DOĞRUDAN TEMAS KURDUK"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Kahramanmaraş’ta yaşanan okul saldırısı sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Göktaş, "Olayın vuku bulduğu ilk andan itibaren 102 personelimizle sahadaydık. Okul çevresindeki 216 haneyi ziyaret ederek 146 aileyle doğrudan temas kurduk. Bu görüşmeler neticesinde 12 haneden çocuklarımız için psikososyal destek talebi aldık. Bu bir günlük bir süreç değil, biz orada 6 aylık bir eylem planı oluşturduk. Kayıp yaşayan bütün ailelere yas danışmanı tahsis ettik. Hem psikososyal destek süreçleri yürüttük, hem de sürece tanık olan mahalle sakinleriyle bireysel görüşmeler yaptık." diye konuştu.

“HER OKULA DESTEK TAKVİYE EKİBİ KURDUK”

Özel ekip kurduklarını ve çalışmaların sürdüğünü dile getiren Göktaş, “Bu süreçte destek takviye ekibi ile beraber her okula özel bir ekip, bir birim kurduk. Sadece okul veya mahalle bazlı bir çalışma değil. Çalışan meslek gruplarına dair psikososyal destek süreci, vaka yönetimi ve ardından normalleşme süreci ile ilgili bir çalışma yürütüyoruz. Arkadaşlarımız ilk andan itibaren taziye evlerinde de görev yaptı, şu an ailelere yönelik özel çalışmalarımız devam ediyor.” dedi.