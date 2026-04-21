Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Bakan Göktaş: 146 aileyle doğrudan temas kurduk | Son dakika haberleri

        Bakan Göktaş: 146 aileyle doğrudan temas kurduk

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırı sonrası bakanlık olarak 6 aylık bir eylem planı hazırladıklarını duyuran Göktaş, "Okul çevresindeki 216 haneyi ziyaret ederek 146 aileyle doğrudan temas kurduk. Bu bir günlük bir süreç değil, biz orada 6 aylık bir eylem planı oluşturduk" dedi

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 21 Nisan 2026 - 11:59 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "146 aileyle doğrudan temas kurduk"

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Kahramanmaraş’ta yaşanan okul saldırı sonrası bakanlık olarak 6 aylık bir eylem planı hazırladıklarını duyurdu. Kabine Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulunan Göktaş, kayıp aileler için de yas danışmanı tahsis ettiklerini belirtti.

        "146 AİLEYLE DOĞRUDAN TEMAS KURDUK"

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Kahramanmaraş’ta yaşanan okul saldırısı sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Göktaş, "Olayın vuku bulduğu ilk andan itibaren 102 personelimizle sahadaydık. Okul çevresindeki 216 haneyi ziyaret ederek 146 aileyle doğrudan temas kurduk. Bu görüşmeler neticesinde 12 haneden çocuklarımız için psikososyal destek talebi aldık. Bu bir günlük bir süreç değil, biz orada 6 aylık bir eylem planı oluşturduk. Kayıp yaşayan bütün ailelere yas danışmanı tahsis ettik. Hem psikososyal destek süreçleri yürüttük, hem de sürece tanık olan mahalle sakinleriyle bireysel görüşmeler yaptık." diye konuştu.

        “HER OKULA DESTEK TAKVİYE EKİBİ KURDUK”

        Özel ekip kurduklarını ve çalışmaların sürdüğünü dile getiren Göktaş, “Bu süreçte destek takviye ekibi ile beraber her okula özel bir ekip, bir birim kurduk. Sadece okul veya mahalle bazlı bir çalışma değil. Çalışan meslek gruplarına dair psikososyal destek süreci, vaka yönetimi ve ardından normalleşme süreci ile ilgili bir çalışma yürütüyoruz. Arkadaşlarımız ilk andan itibaren taziye evlerinde de görev yaptı, şu an ailelere yönelik özel çalışmalarımız devam ediyor.” dedi.

