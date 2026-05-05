        Haberler Gündem Güncel Bakan Göktaş açıkladı: Sel bölgesine 55 milyon lira kaynak | Son dakika haberleri

        Bakan Göktaş açıkladı: Sel bölgesine 55 milyon lira kaynak

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gaziantep ve Şanlıurfa'da fırtına ve selden etkilenenlerin, acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için illerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 55 milyon lira kaynak aktarıldığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Mayıs 2026 - 18:45 Güncelleme:
        Sel bölgesine 55 milyon lira kaynak

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

        "Gaziantep ve Şanlıurfa'da meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. Bu kapsamda, afetten etkilenen vatandaşlarımızın ilk etapta acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik, her iki ilimizde de sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 55 milyon lira tutarında kaynak aktardık. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekiplerimiz tarafından sahada yürütülen inceleme, hane ziyaretleri ve hasar tespit çalışmaları ilgili kurumlarla eşgüdüm içinde devam etmektedir. Ülkemizin dört bir yanında sosyal hizmetlerimizle vatandaşlarımıza ulaşıyor, yaralarımızı birlikte sarıyoruz. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir

