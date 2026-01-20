Bakan Göktaş, Atlas'ın ailesini ziyaret etti

Güngören'de uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Atlas Çağlayan'ın ailesine ziyarette bulunan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aileye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taziye dileklerini iletti.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Göktaş, "İstanbul'da acımasızca hayattan koparılan evladımız Atlas Çağlayan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulunarak acılarını paylaştık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başsağlığı dileklerini ileterek ailemizin yanında olduğunu ve bu meselenin sonuna kadar takipçisi olacağını ifade etti. Bakanlık olarak, bu zor süreçte hem hukuki hem de psikososyal destek mekanizmalarımızla ailemizin yanındayız. İlgili tüm kurumlarımızla birlikte büyük bir hassasiyetle hareket ediyoruz. Atlas evladımızın mekânı cennet, makamı âli olsun. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Göktaş, ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak, acılı anne Gülhan Ünlü ile görüştürdü.

Aileyle birlikte olduğunu ve acılarını paylaştıklarını belirten Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanım, sizlerin dünkü mesajınızı dinlediler, yüreklerine su serpildi." diyerek telefonu anne Gülhan Ünlü'ye uzattı.

Aileye sabır dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadıköy'deki bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi olayını da hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Dün Kabine Toplantısı'nda da bu işin sonuna kadar peşinde olma kararlılığında olduğumuzu bakan arkadaşlarımın hepsine söyledim. Ayrıca daha sonra basın toplantısında da bunu açıkladım. Bunun takipçisiyiz. Hafta sonu İstanbul'a geldiğimde sizleri ziyaret etmek isterim. Atlas ne kadar güzel bir evlat. Mekanı cennet olsun inşallah. Allah sabırlar versin. Bize ne düşüyorsa... Mahinur Hanım da her an yanınızda olacak. Allah sabrınızı artırsın."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, konuşmasını dinlediğini ve mutlu olduğunu belirten anne Gülhan Ünlü ise "Sizden bunları duymak bir anne olarak beni çok mutlu etti. Benim özellikle sizin desteğinize çok ihtiyacım var. Sizin yardımınıza çok ihtiyacım var. Varlığınızı o kadar hissettirdiniz ki bana umut oldu. İçime su serptiniz. Herkes yanımızda. Devletimizden Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

