Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Bakan Göktaş, Atlas'ın ailesini ziyaret etti | Son dakika haberleri

        Bakan Göktaş, Atlas'ın ailesini ziyaret etti

        Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Güngören'de bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Atlas Çağlayan'ın ailesine ziyarette bulundu. Bakan Göktaş, aileye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taziye dileklerini iletti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 19:48 Güncelleme: 20.01.2026 - 20:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Göktaş, Atlas'ın ailesini ziyaret etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Güngören'de uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Atlas Çağlayan'ın ailesine ziyarette bulunan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aileye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taziye dileklerini iletti.

        'AİLEMİZİN YANINDAYIZ'

        Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Göktaş, "İstanbul'da acımasızca hayattan koparılan evladımız Atlas Çağlayan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulunarak acılarını paylaştık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başsağlığı dileklerini ileterek ailemizin yanında olduğunu ve bu meselenin sonuna kadar takipçisi olacağını ifade etti. Bakanlık olarak, bu zor süreçte hem hukuki hem de psikososyal destek mekanizmalarımızla ailemizin yanındayız. İlgili tüm kurumlarımızla birlikte büyük bir hassasiyetle hareket ediyoruz. Atlas evladımızın mekânı cennet, makamı âli olsun. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TAZİYE TELEFONU

        Göktaş, ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak, acılı anne Gülhan Ünlü ile görüştürdü.

        Aileyle birlikte olduğunu ve acılarını paylaştıklarını belirten Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanım, sizlerin dünkü mesajınızı dinlediler, yüreklerine su serpildi." diyerek telefonu anne Gülhan Ünlü'ye uzattı.

        Aileye sabır dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadıköy'deki bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi olayını da hatırlatarak, şunları kaydetti:

        "Dün Kabine Toplantısı'nda da bu işin sonuna kadar peşinde olma kararlılığında olduğumuzu bakan arkadaşlarımın hepsine söyledim. Ayrıca daha sonra basın toplantısında da bunu açıkladım. Bunun takipçisiyiz. Hafta sonu İstanbul'a geldiğimde sizleri ziyaret etmek isterim. Atlas ne kadar güzel bir evlat. Mekanı cennet olsun inşallah. Allah sabırlar versin. Bize ne düşüyorsa... Mahinur Hanım da her an yanınızda olacak. Allah sabrınızı artırsın."

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, konuşmasını dinlediğini ve mutlu olduğunu belirten anne Gülhan Ünlü ise "Sizden bunları duymak bir anne olarak beni çok mutlu etti. Benim özellikle sizin desteğinize çok ihtiyacım var. Sizin yardımınıza çok ihtiyacım var. Varlığınızı o kadar hissettirdiniz ki bana umut oldu. İçime su serptiniz. Herkes yanımızda. Devletimizden Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

        *Haberin görselleri İHA ve DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gerçek Fikri Ne? - 17 Ocak 2026 (İran'da Kaos Bitti Mi, Trump Ne Yapacak?)

        Suriye ordusu 3 koldan Rakka'ya ilerliyor. Suriye'de sahada şu an ne oluyor? Barrack Mazlum Abdi'ye ne dedi? YPG ABD'ye ''Bizi koru'' mu dedi? Terör örgütü için yolun sonu mu? Sahada ne oluyor? Rakka'ya ilerleyen Suriye ordusu ne yapacak? YPG, ABD'ye ne mesaj verdi? YPG'ye son darbe mi? YPG'nin duru...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Haseke'de anlaşmaya varıldı
        Haseke'de anlaşmaya varıldı
        Türk bayrağına hain saldırı! Türkiye'den peş peşe açıklamalar
        Türk bayrağına hain saldırı! Türkiye'den peş peşe açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fenerbahçe'den Bankalar Birliği açıklaması!
        Fenerbahçe'den Bankalar Birliği açıklaması!
        Dışişleri Bakanı Fidan: 18 Ocak Mutabakatı'nı da destekliyoruz
        Dışişleri Bakanı Fidan: 18 Ocak Mutabakatı'nı da destekliyoruz
        20 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        20 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        19 ay sonra hayatını kaybetti
        19 ay sonra hayatını kaybetti
        Yeni Fed başkanı için geri sayım
        Yeni Fed başkanı için geri sayım
        Kuruçeşme açıklarında cansız beden! Rus yüzücü şüphesi!
        Kuruçeşme açıklarında cansız beden! Rus yüzücü şüphesi!
        Beşiktaş ile Benfica, Rafa Silva transferinde anlaştı!
        Beşiktaş ile Benfica, Rafa Silva transferinde anlaştı!
        Trump'tan Grönland'ı ABD toprağı gibi gösteren paylaşım
        Trump'tan Grönland'ı ABD toprağı gibi gösteren paylaşım
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NBA efsanesi O'Neal ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NBA efsanesi O'Neal ile bir araya geldi
        "Terörsüz Türkiye hedefi hayatidir"
        "Terörsüz Türkiye hedefi hayatidir"
        "Kritik mineraller enerjinin ötesinde tüm sektörler için önemli"
        "Kritik mineraller enerjinin ötesinde tüm sektörler için önemli"
        Tipi vardı araçlar yolda kaldı... Kepçe ile eve servis!
        Tipi vardı araçlar yolda kaldı... Kepçe ile eve servis!
        "Devler Ligi'nde hedefimiz ilk 24!"
        "Devler Ligi'nde hedefimiz ilk 24!"
        İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının tarihi!
        İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının tarihi!
        Konut satışında çifte rekor
        Konut satışında çifte rekor
        "O kişiyle karşılaşmıyoruz"
        "O kişiyle karşılaşmıyoruz"
        Dünyanın en değerli markaları belli oldu
        Dünyanın en değerli markaları belli oldu