        Bakan Gürlek: Barolarımızla düzenli istişare mekanizmaları kuracağız

        Bakan Gürlek: Barolarımızla düzenli istişare mekanizmaları kuracağız

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, avukatların mesleki faaliyetlerini güven içerisinde ve etkin şekilde sürdürebilmeleri için gerekli çalışmaların yapılacağını belirterek "Barolarımızla düzenli istişare mekanizmaları kuracak, ortak sorunlara birlikte çözüm üreteceğiz." dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2026 - 21:09 Güncelleme: 18.02.2026 - 21:09
        Bakan Gürlek: Barolarımızla düzenli istişare mekanizmaları kuracağız
        Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara 2 No’lu Barosu Başkanı Gökhan Ağdemir ve yönetimini bakanlıkta kabul etti. Bakan Gürlek, yargının üç sacayağından biri olan savunmanın güçlü olduğu bir sistemde adaletin daha sağlam ve daha etkin şekilde tecelli edeceğini belirterek, “Avukatların mesleki faaliyetlerini güven içinde, saygınlıkla ve etkin şekilde sürdürebilmeleri için gerekli ortamı daha da güçlendireceğiz. Duruşma düzeninden fiziki koşullara, dijital erişimden mesleki iletişim kanallarına kadar her alanda iş birliğini artıracağız. Barolarımızla düzenli istişare mekanizmaları kuracak, ortak sorunlara birlikte çözüm üreteceğiz” dedi.

        Avukatların vatandaşların adalete erişimini kolaylaştıran, hukuk hizmetlerine ulaşmasında yol gösterici temel aktörlerden biri olduğunu vurgulayan Bakan Gürlek, son 24 yılda avukatları doğrudan ilgilendiren birçok reform niteliğinde düzenlemeler yaptıklarını söyledi.

        ‘AVUKATLARIMIZ GÜVEN VEREN ADALET HEDEFİMİZİN AYRILMAZ BİR PARÇASIDIR’

        Bakan Gürlek, yargı paketleriyle avukatlara yönelik çeşitli düzenlemelerin yapıldığını ve mesleğe yeni başlayan avukatların maddi anlamda desteklendiğini anlattı. Bakan Gürlek konuşmasına şöyle devam etti:

        “Avukatlarımızın mesleki faaliyetlerini kolaylaştıran adımları, güven veren adalet hedefimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Vatandaşlarımızın adalet hizmetlerine erişmelerinde önemli bir paydaş olan avukatlarımızın talep ve beklentileri üzerinde hassasiyetle duruyoruz. Çözümleri ortak aklın ışığında arıyoruz. Reform niteliğindeki bu düzenlemelerin yanında, avukatlık mesleğinin geliştirilmesi için bütüncül bir yaklaşıma gereksinim olduğunun da farkındayız.”

        Avukatların adli süreçlere daha etkin katılmasını önemli bir hedef olarak belirlediklerini vurgulayan Bakan Gürlek, bu hedefler doğrultusunda yapacakları çalışmalara değindi.

        Bakan Gürlek, konuşmasında önümüzdeki günlerde avukatların meslek hayatını daha da kolaylaştıracak düzenlemelerin yapılacağını söyledi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

