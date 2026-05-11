        Bakan Gürlek: Gençlerimizin kanını emen kirli çark darmadağın edildi

        Bakan Gürlek: Gençlerimizin kanını emen kirli çark darmadağın edildi

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, Eskişehir merkezli 33 ilde yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda 8,7 milyar liralık suç gelirinin tespit edildiğini belirterek, "Gençlerimizin kanını emen kirli bir çark daha darmadağın edilmiştir" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11 Mayıs 2026 - 19:28 Güncelleme:
        "Gençlerimizin kanını emen kirli çark darmadağın edildi"

        Adalet Bakanı Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Adalet, İçişleri ile Hazine ve Maliye bakanlıklarının eş güdüm içinde yürüttüğü çalışmalarla suç odaklarına yönelik mücadelenin sürdürüldüğünü ifade etti. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarına yönelik 33 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiğini aktaran Gürlek, "Gençlerimizin kanını emen kirli bir çark daha darmadağın edilmiştir. 8,7 milyar TL’lik devasa bir suç gelirinin tespit edildiği bu operasyon kapsamında tüm sorumlular hakkında gereken adli işlemler titizlikle sürdürülmektedir. Milletimizin huzuruna ve ekonomimize kasteden hiçbir yapıya asla geçit vermeyeceğiz" dedi.

        Operasyonda emeği geçen Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına teşekkür eden Gürlek, adli işlemlerin titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

        Boynuna ip geçirilerek darp edilmişti: olayın arkasında uyuşturucu ticareti çıktı

        İstanbul Eyüpsultan'da boynuna ip geçirilerek darp edilen taksi şoförü olayının arkasında uyuşturucu ticareti çıktı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, taksi şoförü ve şahısların uyuşturucu alışverişi için bir araya geldiklerini, yaşanan anlaşmazlık sonucu taksi şoförünün darp edildiğini belirledi...
        "Tam bir zafer elde edeceğiz"
        Sağlık Bakanlığı: 3 vatandaşımız ambulans uçak ile ülkemize getirildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ehliyetsiz sürücü işçiyi ezdi
        Bugün Ne Oldu? 11 Mayıs 2026'nın haberleri
        Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek'in ifadeleri
        Dipten alıp zirveye taşıdılar!
        Starmer istifa etmeyeceğini yineledi
        Dursun Özbek'ten Icardi ve sözleşme açıklaması!
        SGK uyardı!
        4 ilde yaşandı! 2 çocuk hayatını kaybetti, 3 çocuk yaralandı
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Bengü'nün gözyaşları
        Sedef Güler davasında ceza açıklandı!
        Üçüncü çocuğunu dünyaya getirdi
        Beşiktaş'ta kritik toplantı!
        Annesinin sırtında fenomen oldu
        İran'dan ABD'ye: Mantıksız taleplerde bulunmaya devam ediyor
        Topladığı taşlarla kendi sarayını yaptı
        "Sağlık Bakanlığı ile iletişim halindeyim"
