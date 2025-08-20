Habertürk
        Bakan Işıkhan: 11 hizmet kolunda anlaşma sağladık

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, memur sendikalarıyla 11 hizmet kolunun tamamında uzlaşma sağlandıklarını açıkladı

        Giriş: 20.08.2025 - 13:45 Güncelleme: 20.08.2025 - 13:49
        "11 hizmet kolunda anlaşma sağladık"
        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, memur sendikalarıyla yapılan görüşmelerde 11 hizmet kolunun tamamında uzlaşma sağlandığını açıkladı.

        Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yaklaşık 4,2 milyon memuru ilgilendiren mali ve sosyal haklarda toplam 369 maddede anlaşmaya varıldığını belirterek şunları söyledi:

        "Yaklaşık 4,2 milyon memurumuzu ilgilendiren genele ilişkin mali ve sosyal haklarda 58 maddede; hizmet kollarında 311 maddede; toplamda da 369 maddede uzlaşmaya vardık.

        Toplamda 80 Milyar Liranın Üzerinde Kazanımı Memurlarımız İçin Gerçekleştirdik.

        Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde memurlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Elde edilen kazanımlar; memurlarımıza, ailelerine ve memur emeklilerimize hayırlı olsun."

