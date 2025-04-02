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        Haberler Gündem Bakan Işıkhan, geçen yıl Beşiktaş'ta gece kulübü yangınında vefat edenleri andı

        Bakan Işıkhan, geçen yıl Beşiktaş'ta gece kulübü yangınında vefat edenleri andı

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2 Nisan 2024'te Beşiktaş'ta gece kulübünde tadilat sırasında çıkan yangında hayatını kaybeden 29 kişiyi andı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.04.2025 - 21:30 Güncelleme: 02.04.2025 - 21:30
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        Beşiktaş'ta vefat edenleri andı
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        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bundan tam bir sene önce İstanbul Beşiktaş'ta gece kulübünde çıkan yangın nedeniyle hayatını kaybeden 29 emekçi kardeşimi rahmetle anıyorum. Yangın sonrası ihmali olanların cezalandırılması için hukuki sürecin en yakın takipçisi olduk, olmaya da devam edeceğiz. Hayatını kaybeden işçi kardeşlerimizin ailelerinin her zaman yanındayız." ifadelerini kullandı.

        Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

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