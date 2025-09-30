Habertürk
Habertürk
        Bakan Işıkhan: Vatandaşlarımıza çare olmaya devam edeceğiz

        Bakan Işıkhan: Vatandaşlarımıza çare olmaya devam edeceğiz

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Gelecekte de yine bugünkü gibi durmaksızın hizmet üretmeye, vatandaşlarımıza çare olmaya devam edeceğiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 20:39 Güncelleme: 30.09.2025 - 20:42
        Bakan Işıkhan: Vatandaşlarımıza çare olmaya devam edeceğiz
        Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında Bakanlıkta toplandı.

        Işıkhan, buradaki konuşmasında, 2002 yılında kamuda sendikalaşma oranının yüzde 47 olduğunu, AK Parti hükümetleri döneminde yüzde 77 seviyesine ulaştığını ifade etti.

        8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde hayata geçirilen sosyal haklara değinen Işıkhan, "Çeşitli ünvanlarda bulunan personelin özel hizmet tazminatı, ek ödemeleri, ek ödenekleri gibi mali haklardaki artışların yanı sıra engellilere yönelik kamu konutlarından yararlanmada ilave süre, kamu kurum ve kuruluşlarının personeline kreş hizmeti sağlamasında pozitif ayrımcılık, yükseköğretim disiplin kurullarında sendika temsilcisi bulunması gibi çok sayıda sosyal haklarda da iyileştirmelere gittik." diye konuştu.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti'nin iktidara geldiği 2002 yılından beri özellikle kamu görevlileri sendikacılığında son derece önemli değişiklikleri hayata geçirdiklerini belirten Işıkhan, şunları söyledi:

        "Bu değişiklikler memur sendikalaşma oranlarını önemli ölçüde artırdı. Sosyal diyalog mekanizmalarını işleterek Bakanlık olarak gerek işçi gerek memur sendikalarımızla her türlü iletişim kanallarını açık tuttuk. Üçlü Danışma Kurulu toplantıları olsun diğer sosyal diyalog mekanizmaları olsun hep sosyal taraflarla görüş alışverişi içinde olduk. Bu süreçte çok sayıda reformlara öncülük ettik. Bunlardan en önemlisi kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarının toplu sözleşme ile de belirlenebilmesine imkan sağlayan 2010 Anayasa değişikliğidir."

        "VATANDAŞLARIMIZA ÇARE OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

        Bakan Işıkhan, AK Parti hükümetlerince, kamu personel yönetiminde başta 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu olmak üzere çok sayıda değişikliğe imza attıklarını dile getiren Işıkhan, şunları ifade etti:

        "Sözleşmeli personelleri kadroya aktardık. Bunlara benzer şekilde AK Parti hükümetleri olarak kamu personel yönetiminde bunun gibi çözüm bekleyen birçok konu çözüme kavuşturulmuş, anti demokratik uygulamalar son bulmuştur. Memurların başörtüsü yasağı gibi çağ dışı bir uygulama yürürlükten kaldırılmış, bazı kesimlerce çağdaşlık olarak adlandırılan çağ dışı bu uygulama tarihin çöplüğünde yerini bulmuştur. Hükümetimiz, her bir vatandaşının özgürlüğünü ve refahını temel mesele olarak gündeme alıp sorunlara çare olmuş ve ayrımcılıkların önüne demokrasi kalkanıyla siper olmuştur."

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın riyasetinde, AK Parti hükümetlerinin, sorun odaklı değil sorun çözücü görevlerini her dönemde yerine getirdiğini söyleyen Işıkhan, "Gelecekte de yine bugünkü gibi durmaksızın hizmet üretmeye, vatandaşlarımıza çare olmaya devam edeceğiz." dedi.

