Bakan Kacır'dan gençlik ve sanayi projelerine ilişkin önemli açıklamalar

Bakan Kacır, Kızılcahamam'da düzenlenen "Türkiye'nin Gücü AK Gençlik Strateji ve İstişare Toplantısı"na katıldı.

Burada konuşan Kacır, Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğuna ilişkin detayları paylaşarak, bakanlık olarak, sanayinin, teknolojinin, girişimciliğin, inovasyonun, bilimin olduğu her yerde çok etkin şekilde çalışmalarını sürdürdüklerine işaret etti.

Türkiye'nin AK Parti iktidarları döneminde bir üretim ülkesi haline geldiğini ifade eden Kacır, "Bugün, Türkiye, güneş paneli, ticari araç ve beyaz eşya üretiminde, Avrupa'da bir numara. Türkiye, demir çelikte, çimentoda, düz camda pek çok ürün başlığında Avrupa'nın en önemli üretim gücü. Hamdolsun 30 milyar doların üstünde ihracatla otomotiv sanayimiz, 30 milyar doların üstünde ihracatla kimya sanayimiz, 25 milyar doların üstünde ihracatla makine sanayimiz Türkiye'nin lokomotif sektörleri haline geldi." ifadelerini kullandı.

Kacır, AK Parti iktidarları döneminde AR-GE için milli gelir içinden harcadıkları payı yüzde 0,5'ten yüzde 1,4 düzeyine çıkardıklarına işaret ederek, "Aynı dönemde AR-GE harcamalarını 1,2 milyar dolardan 16 milyar dolara yükselttik. Bugün, Türkiye, 23 yıl öncesiyle kıyasladığımızda 14 kat daha fazla araştırma geliştirme yapıyor." dedi.