Bakan Kacır'dan gençlik ve sanayi projelerine ilişkin önemli açıklamalar

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, kalkınma ajansları eliyle pek çok gençlik odaklı projeyi hayata geçirdiklerine işaret ederek, sadece kalkınma ajanslarıyla bugüne dek 1000'den fazla projeye 5 milyar liranın üzerinde kaynak sağladıklarını bildirdi.

        Giriş: 12.08.2025 - 19:49 Güncelleme: 12.08.2025 - 19:49
        Bakan Kacır, Kızılcahamam'da düzenlenen "Türkiye'nin Gücü AK Gençlik Strateji ve İstişare Toplantısı"na katıldı.

        Burada konuşan Kacır, Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğuna ilişkin detayları paylaşarak, bakanlık olarak, sanayinin, teknolojinin, girişimciliğin, inovasyonun, bilimin olduğu her yerde çok etkin şekilde çalışmalarını sürdürdüklerine işaret etti.

        Türkiye'nin AK Parti iktidarları döneminde bir üretim ülkesi haline geldiğini ifade eden Kacır, "Bugün, Türkiye, güneş paneli, ticari araç ve beyaz eşya üretiminde, Avrupa'da bir numara. Türkiye, demir çelikte, çimentoda, düz camda pek çok ürün başlığında Avrupa'nın en önemli üretim gücü. Hamdolsun 30 milyar doların üstünde ihracatla otomotiv sanayimiz, 30 milyar doların üstünde ihracatla kimya sanayimiz, 25 milyar doların üstünde ihracatla makine sanayimiz Türkiye'nin lokomotif sektörleri haline geldi." ifadelerini kullandı.

        Kacır, AK Parti iktidarları döneminde AR-GE için milli gelir içinden harcadıkları payı yüzde 0,5'ten yüzde 1,4 düzeyine çıkardıklarına işaret ederek, "Aynı dönemde AR-GE harcamalarını 1,2 milyar dolardan 16 milyar dolara yükselttik. Bugün, Türkiye, 23 yıl öncesiyle kıyasladığımızda 14 kat daha fazla araştırma geliştirme yapıyor." dedi.

        Türkiye'nin savunma ve havacılık ihracatının geçen yıl 7,1 milyar dolar olduğunu belirten Kacır, "Bu yıl 9 milyar dolara yaklaşacağız, önümüzdeki yıl da 10 milyar doları aşacağız, inşallah." diye konuştu.

        Kacır, savunma sanayisinde elde ettikleri kazanımlardan asla taviz vermeyeceklerini sözlerine ekledi.

        "Akademiye yönelik 150 milyar liranın üzerinde TÜBİTAK desteği sunduk"

        Türkiye'nin dört bir yanında girişimcileri KOSGEB eliyle desteklediklerini ifade eden Kacır, "Kalkınma ajansları eliyle pek çok gençlik odaklı projeyi hayata geçiriyoruz. Sadece kalkınma ajanslarıyla bugüne dek 1000'den fazla projeye 5 milyar liranın üzerinde kaynak sağladık. Türkiye'nin dört bir yanında, siber güvenlikten yazılıma, üretime pek çok başlıkta nitelikli genç istihdamını destekleyici çok sayıda projeyi hayata geçirdik." değerlendirmelerinde bulundu.

        Bakan Kacır, TÜBİTAK eliyle hem sanayinin, özel sektörün hem akademinin AR-GE projelerini desteklediklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

        "İktidarlarımız döneminde akademiye yönelik 150 milyar liranın üzerinde TÜBİTAK desteği sunduk. Sanayiye yönelik 130 milyar liranın üzerinde TÜBİTAK desteği sunduk. Bilim insanlarına yönelik 44 milyar liranın üzerinde TÜBİTAK desteği sunduk. TÜBİTAK bundan 62 yıl önce kurulmuş. Türkiye'de 1000 kişi 2002 yılında TÜBİTAK desteklerinden yararlanıyordu. Geçtiğimiz yıl 50 binden fazla bilim insanı ve genci TÜBİTAK eliyle destekledik. TÜBİTAK'ı erişilebilir hale getirdik. Girişimciliği gençlerimiz için mümkün olan bir seçenek haline getirdik. Bunu yapabilmek adına teknoloji girişimlerinin önünü açtık, girişim sermayesi fonlarını güçlendirdik. Teknoloji girişimleri, sermaye desteğine ihtiyaç duyuyorlar. Bir girişimcinin eğer kendi sermayesi yaptığı iş için yeterli değilse iki muhtemel kaynağı var. Ya borç alacak, bu çoğunlukla bankalardan kredi olabilir, ya da işine ortak alacak. Bu da girişimciler için girişim sermayesi yatırımı demektir. Biz girişimcilerimizin daha fazla sermaye yatırımlarıyla büyümesini istiyoruz. Bunun için kamu kaynaklarıyla girişimlere yatırım yapacak girişim sermayesi fonlarını güçlendiriyoruz ve onların binlerce teknoloji girişimine yatırım yapmasını sağlıyoruz."

