Bakan Kacır, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bilkent Şehir Hastanesi'nde TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında yaralananları ziyaretleri sonrası açıklamalarda bulundu.

Doktorlara, hemşirelere ve tüm sağlık ekiplerine şükran borçlu olduklarını dile getiren Bakan Kacır, yaralıların hızla iyileştiğini söyledi.

Şehitlere Allahtan rahmet, millete başsağlığı dileyen Kacır, "TUSAŞ yerleşkesinde çalışan kardeşlerimizle de bir araya geldik. Gördük ki bütün kardeşlerimizde bugüne kadar olduğundan çok daha yüksek bir azimle, gayretle, kararlılıkla çalışma iradesi var. Allah'ın izniyle biz, milli savunma sanayimiz için, tam bağımsız Türkiye için tüm savunma sanayi müesseselerimizle birlikte 3 bin 500'e yakın firmamızla, 90 binden fazla çalışan dava arkadaşımızla birlikte yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

REKLAM

"SALDIRILARLA HERHANGİ BİR YILDIRMA POLİTİKASINA BOYUN EĞMEYECEĞİZ"

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu da şehit ailelerine, TUSAŞ çalışanlarına ve tüm Türkiye'ye başsağlığı, yaralılara da şifa diledi.

Bu tür saldırılarla herhangi bir yıldırma politikasına boyun eğmeyeceklerinin altını çizen Demiroğlu, bunu sabah tüm çalışanlarla mesai yaparak gösterdiklerini ve göstermeye devam edeceklerini vurguladı.

Tam bağımsız Türkiye için vatan savunması için çalışmaya devam edeceklerini dile getiren Demiroğlu, şöyle konuştu:

"Kahraman Türk askerleri gibi, onlar nasıl cephede savaşıyorlarsa biz de masalarımızın, tezgahlarımızın başında çalışmaya, kahraman ordumuzu desteklemeye devam edeceğiz. Bu yoldan dönmek gibi bir niyetimiz yok. Tekrar bütün milletimize bağsağlığı diliyorum. TUSAŞ'ın tamamı şu anda işlerinin başında, sadece olaydan direkt etkilenen arkadaşlarımız izinli. Sevkiyatlarımız, testlerimiz devam ediyor, edecek, biz durmayacağız. Bugün ne planladıysak, yarın ne planladıysak devam edeceğiz."