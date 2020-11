Bakan Kasapoğlu: Sürdürülebilir başarıya ulaşmamız gerekiyor

Bu yıl 3.'sü düzenlenen Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu’nda konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ilk olarak dün hayatını kaybeden futbol efsanesi Maradona’ya değindi. Maradona’nın unutulmaz bir isim olduğunu söyleyen Bakan Kasapoğlu, “Futbol efsanesi, yeteneğiyle, unutulmaz futbol performansıyla herkesin hafızasında yer sahibi olan Maradona’yı saygıyla anıyorum. Futbol ekonomisinin birkaç yıldır enine boyuna tartışıldığı bir forumdayız. Geçtiğimiz yıl Süper Lig’in marka değeri üzerine konuşmuştuk. Gerek bizim liglerimizden gerekse de dünyadaki diğer liglerden örnek vermiş, yarınları bu anlamda planlamaya vurgu yapmıştım. Küresel rekabette üretim ve pazarlama fonksiyonları, futbol endüstrisi içinde önemli bir yere sahip. Üretimi sürdürülebilir kılmak, bu endüstriye yaklaşımımızın en önemli noktasını oluşturuyor. Üretim ve performans sürdürülebilirliğinin yanı sıra başarının da sürdürülebilir olmasına dikkat edilmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

“KAYNAKLARIMIZI ÇÖZÜME YÖNELTMEMİZ LAZIM"

Spor kulüpleri gibi kendilerinin de Finansal Fair Play’e çok titiz yaklaştıklarını vurgulayan Bakan Kasapoğlu, “Tüm dünya gibi bizim de titiz şekilde yaklaştığımız bir konu Finansal Fair Play. Çalıştayımız sporun yol haritası için çok katkı veren, pek çok önemli açılımı bizlere sunan bir araç oldu. Farklı düşüncelere de sahip olsak, farklı bakış açılarımız da olsa, güzel bir atmosferde bir araya gelebileceğimizi, farklılıkların da spor ve toplumumuz için zenginlik kaynağı olduğunu herkese gösterdik. Burada bulunan herkesle aynı hayalleri, aynı hassasiyetleri taşıdığımızı biliyoruz. Hepimiz Türk futbolunun hak ettiği yere gelmesi için aklımızı ve gönlümüzü ortaya koyarak çalışıyoruz. Kulüp yöneticisinden sporcusuna, federasyon yöneticisinden personeline, spor basınına, sporseverlere önemli sorumluluklar ve görevler düşüyor. Bizi yolumuzdan alıkoyacak lakırdılara bakmayarak, dedikodularla, fısıltılarla oluşturulacak çalışmalar yerine, birbirimize sıkı sıkı sarılmaya her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Enerjimizi, kaynaklarımızı, oluşacak gücü çözüme yöneltmemiz lazım. Dünyanın dört biryanında yıldızlarımız var. Bu aziz milleti ve şanlı bayrağı temsil ediyorlar. Onları nasıl daha çok parlatırız, nasıl daha çok yıldız üretiriz, her biri birer pırlanta olan Türk gençlerinin dünyada söz sahibi olabilmesi için onları nasıl destekleyebileceğimize odaklanmamız lazım. Dedikoduyla, lakırdıyla kaybedecek bir anımız olmamalı. Elimizde her çeşit imkan var. Cumhurbaşkanımız, sporun ve sporcunun en büyük dostu. İBB Başkanlığı döneminden itibaren sporculara yönelik verdiği destekler artarak devam ediyor” açıklamasını yaptı.

“KAÇAK YAYINLA MÜCADELE EDİLMELİ”

Altyapıların güçlenmesi gerektiğine dikkat çeken Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu “İnsan kaynağımızı farklı noktalara getirmek için konuşmamız lazım. Bakanlıktaki antrenörleri bu noktada kulüplere yönlendirdik. Bu çalışmaları artırmak istiyoruz. Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve alt liglerdeki farkları nasıl gidereceğimize kafa yormak lazım. Bu da bizim için çok önemli bir konu başlığı. Her branşta her çeşit yetenek ülkemizde var. Onların elinden tutmamız lazım. Binlerce altyapı tesisimiz var. Kulüplerimizin imkanlardan faydalanabileceği bir imkan söz konusu. Spor Toto kaynaklarıyla gerçekleştirdiğimiz binlerce altyapı tesisi var. Devletin spora çok ama çok güçlü bir desteği var. Bu manada yerel yönetimler bizim önemli paydaşımız. Kulüplere verdikleri bir destek var. Kanunda da destekleme yetkisi var. Ama benim kendilerinden istirhamım, profesyonel kulüpleri desteklemelerinin yanında altyapı ve amatörleri de desteklemeleri. Gerek tesis gerek insan kaynağı anlamında amatörleri desteklememiz lazım. Yayın gelirlerinin artırılması için yapılan çalışmaların yanı sıra kaçak yayın ve yasadışı bahisle mücadele edilmesi gerekiyor” diye konuştu.

“EN AZ HASARLA ATLATACAĞIMIZA İNANIYORUM"

Sürdürülebilirlik konusunda bir takım yol kazaları olabileceğine de değinen Bakan Kasapoğlu, “Ama hiçbir kötü neticenin bizi yolumuzdan çevirmemesi lazım. Geçtiğimiz hafta 3 sporcumuz bizi mutlu kıldı. Yüzmede Emre arkadaşımız önemli bir başarı ortaya koydu. Serbest dalışta Fatma, kırdığı rekorlarla göğsümüzü kabarttı. Modern pentatlonda İlke’nin yaptıkları ortada. Bu saydıklarımız 1 hafta içinde gerçekleşti” dedi.

Son olarak pandemi dönemiyle ilgili konuşan Kasapoğlu, “Pandemi süreci tüm dünyayı adeta kuşatan ve etkileyen bir süreç. Spor en büyük etki alanlarından birisi. Tedbirleri azami şekilde uygulayarak en az hasarla atlatacağımıza inanıyorum. Tüm müsabakalar seyirciyle daha anlamlı. El ele verip sevgi ve dostlukla izleyeceğimiz keyif dolu maçların yakın olmasını temenni ediyorum. Vaka sayılarındaki artış sonrası, sporun sağlığa açılan bir kapı olması vesilesiyle, tedbirlere uyma noktasında öncü camia olmasını temenni ediyorum” cümleleriyle sözlerini tamamladı.